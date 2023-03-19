Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Саудовской Аравии

Пилот « » был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Саудовской Аравии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Джидде Ферстаппену, после старта с 15-й позиции, удалось прорваться на второе место – и уступил Макс только своему напарнику Серхио Пересу.

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен прорвался на второе место