Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Саудовской Аравии

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Саудовской Аравии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Джидде Ферстаппену, после старта с 15-й позиции, удалось прорваться на второе место – и уступил Макс только своему напарнику Серхио Пересу.

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен прорвался на второе место

13 комментариев

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United_LP
Бред
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Le Chan
Ответ Lestyv
Ну что, кто там был уверен, что Переса заставят пустить Макса? Съели? За пилота дня голосовал за Переса. Сегодня был достоин имхо
Это был бы зашквар на уровне Барик Шумахер в Австрии обладая самовозом слить гонку в начале сезона от одного к другому.Максимка завуалировано спросил будет его пускать Перез но получил отказ.Съел ?
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Gnoyniy Jacques Derrida
Очевидный Магнуссен.
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Второй глаз Ватноглазого Джо
Ответ Мадина Уйгурова
Кстати очень умно было 10 кругов беречь шины и на последнем втопить, чтобы забрать быстрейший круг. Интеллектом гоночным Макс не обделён ))
Скорее, это ему гоночный инженер нашептал ))
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Paninaro
За объезды соперников без борьбы из-за чудовищного преимущества болида РБ над остальными - гонщика дня? Однако.)
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Sanan1908
Надо было Сейфти Кару дать ))
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Сергей Богатырев
Ответ Grigpar
Думается, что выбрать в этот раз совсем некого. Какой-нибудь из новичков заслужил. Саржент или Пиастри.
Макс Ферстаппен: «Если я в такой ситуации смогу прорваться на подиум – это будет нечто». (с) Пацан превозмог, чудо сотворил, заслужил, а вы тут с Пиастрями своими.
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ALMANAC
Без вариантов лучший.
ДА, СК помог. Забрал важный ЛК.
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Lestyv
Ну что, кто там был уверен, что Переса заставят пустить Макса? Съели?
За пилота дня голосовал за Переса. Сегодня был достоин имхо
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Grigpar
Ответ tracid
Слабо выступили. Пиастри не пошла гонка. А сарджента все обошли кто мог по ходу гонки.
Ну хоть оборонялся Саржент как мог, ехал чисто.
Ферстаппен тупо прошил пелотон.
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Мадина Уйгурова
Кстати очень умно было 10 кругов беречь шины и на последнем втопить, чтобы забрать быстрейший круг. Интеллектом гоночным Макс не обделён ))
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tracid
Ответ Grigpar
Думается, что выбрать в этот раз совсем некого. Какой-нибудь из новичков заслужил. Саржент или Пиастри.
Слабо выступили. Пиастри не пошла гонка. А сарджента все обошли кто мог по ходу гонки.
+2
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Grigpar
Думается, что выбрать в этот раз совсем некого.
Какой-нибудь из новичков заслужил. Саржент или Пиастри.
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