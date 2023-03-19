Фернандо Алонсо о 2-м месте в квалификации: «Это стало для команды огромным облегчением»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что результат квалификации к Гран-при Саудовской Аравии принес команде чувство облегчения.

По словам Алонсо, в команде были рады получить подтверждение того, что их новая машина действительно конкурентоспособна и способна демонстрировать высокую скорость не только на одной трассе.

«Перед визитом на Гран-при Саудовской Аравии у меня оставались некоторые сомнения относительно нашего выступления в Бахрейне. Да, у нас все было очень хорошо, но именно в Бахрейне прошли и предсезонные тесты, и первый Гран-при сезона. Мы не тестировали новые болиды 2023 года на какой-либо другой трассе. Так что да, приехав в Джидду было важно убедиться в том, что мы на самом деле сильны.

И то, что на этой трассе мы тоже оказались конкурентоспособны, стало для команды огромным облегчением. И это, опять же, является огромной мотивацией для все – продолжать работать и не сбавлять обороты. Потому что наша машина, как кажется, хорошо работает в любых условиях», – рассказал Алонсо.

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3 комментария

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valerixxx
Главное, что бы был хороший тэмп в гонке, вот тогда может получиться шоу
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doctor.morge
Ну эта машина может чуть послабее Феррари 12 года, на ней побороться за победу не получится, но в 12 году доминирующей машины ни у кого не было, там шансы имели 4 команды. Такой хороший регламент угробили ради турбо-гибридов.
Но вот все что было после и в подметки не годится нынешнему Астону. Думаю, в ЛЗ Алонсо за 3-4 место сможет побороться с Леклером, если Феррари продолжат технические сходы.
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HDAstudio
Удачи Фернандо, будет очень круто приехать первым в этой гонке, хоть и крайне сложно.
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