Фернандо Алонсо о 2-м месте в квалификации: «Это стало для команды огромным облегчением»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что результат квалификации к Гран-при Саудовской Аравии принес команде чувство облегчения.
По словам Алонсо, в команде были рады получить подтверждение того, что их новая машина действительно конкурентоспособна и способна демонстрировать высокую скорость не только на одной трассе.
«Перед визитом на Гран-при Саудовской Аравии у меня оставались некоторые сомнения относительно нашего выступления в Бахрейне. Да, у нас все было очень хорошо, но именно в Бахрейне прошли и предсезонные тесты, и первый Гран-при сезона. Мы не тестировали новые болиды 2023 года на какой-либо другой трассе. Так что да, приехав в Джидду было важно убедиться в том, что мы на самом деле сильны.
И то, что на этой трассе мы тоже оказались конкурентоспособны, стало для команды огромным облегчением. И это, опять же, является огромной мотивацией для все – продолжать работать и не сбавлять обороты. Потому что наша машина, как кажется, хорошо работает в любых условиях», – рассказал Алонсо.
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Но вот все что было после и в подметки не годится нынешнему Астону. Думаю, в ЛЗ Алонсо за 3-4 место сможет побороться с Леклером, если Феррари продолжат технические сходы.