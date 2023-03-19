Дэвид Култхард: «К тому моменту, как Ферстаппен прорвется вперед, Перес и Алонсо должны быть уже достаточно далеко»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Дэвид Култхард Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением о перспективах Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии.

Култхард уверен, что Ферстаппен легко прорвется в топ-10, но сомневается в том, что у него будут хорошие шансы побороться за победу с Серхио Пересом и Фернандо Алонсо.

«На этой трассе намного больше технических моментов и особенностей, с которыми приходится сталкиваться, прорываясь через трафик. Обгонять соперников в скоростных поворотах будет очень трудно, а значит Макс будет терять время.

Так что к тому моменту, как он сможет прорваться вперед, он потеряет достаточно времени – хотя он точно прорвется в топ-10 и будет достаточно высоко. Но к тому моменту, как Макс разберется со всеми проблемами, Чеко и Фернандо должны быть уже достаточно далеко», – рассказал Култхард.

С Култхардом не согласился редактор The Race Глен Фримен, который считает, что в пользу вероятного прорыва Ферстаппена говорят особенности трассы и очень высокая вероятность появления автомобиля безопасности:

«Победа Ферстаппена вполне возможна. Он отлично знает, что нужно делать, чтобы прорваться через пелотон. У него есть значительное преимущество в скорости машины. А ранний отрыв Переса – или другого гонщика, который может выйти в лидеры, – почти наверняка в любом случае будет съеден при появлении на трассе машины безопасности, которое весьма вероятно».

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4 комментария

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Chyngyz Orozaliev
а могут и не уехать, новость готова
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Nadert@
минимум одного за круг он точно пройдет. значит к 10-15 кругу он будет за Пересом с Алонсо. А там еще очень долго ехать и шансов куча. Если конечно на старте не будет неожиданностей.
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sir_shir
Есть вариант, что они дождутся всех в первом же повороте, а потом SC ))
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grag68
Ну существует СК, чтобы не уехали далеко))
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