«Пирелли» ставит на стратегии с одним пит-стопом на Гран-при Саудовской Аравии

Теги Пирелли Формула-1 Гран-при Саудовской Аравии Авто

«Пирелли» поделилась информацией о возможных стратегиях на Гран-при Саудовской Аравии.

Поставщик покрышек предложил три быстрейшие стратегии с одной остановкой, предпочтительной считается «медиум» – «хард».

Также «Пирелли» рассказала о том, какие шины остались у пилотов «Формулы-1» перед заездом.

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Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й

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Изображения: соцсети «Пирелли»

3 комментария

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Prokuror Prokurorov
Уверен, что будет СК, а значит, одним питом не обойдется.
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Bergkamp007
Ответ Виктор Каменнов
Смотрим гонку в прямом эфире и участвуем в конкурсе в телеграм: @f1livetgram подписываемся)
Держи минус за СПАМ!
+3
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+3
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Виктор Каменнов
Смотрим гонку в прямом эфире и участвуем в конкурсе в телеграм: @f1livetgram подписываемся)
+1
-5
-4
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