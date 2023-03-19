Фредерик Вассер: «Когда вы показываете второе время в квалификации, то вполне можете ждать попадания на подиум»

Руководитель « » поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Саудовской Аравии.

«В целом, команда провела хорошую квалификацию. Шарль боролся за поул, наше отставание составило немногим больше 0,1 секунды. Карлосу же пришлось сложнее, поскольку в первом сегменте ему пришлось использовать два комплекта «софта», и в результате к третьему сегменту у него остался всего один свежий комплект. И на своем быстром круге он допустил небольшую ошибку. Досадно, что так вышло.

Когда вы показываете второе время в квалификации (2-я позиция Леклера до штрафа), то вполне можете ожидать попадания на подиум в итоге. Как вы знаете, на бумаге трасса в Джидде – одна из самых простых с точки зрения обгонов. Но при этом и одна из самых странных – поскольку вы легко можете оказаться в DRS-паровозике и тогда все будет решать стратегия», – рассказал Вассер.

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