Фернандо Алонсо: «Мы должны быть честны с собой – борьба с Пересом за победу в гонке не будет главной целью»

Пилот « » поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

Алонсо начнет Гран-при Саудовской Аравии со второй позиции и будет стартовать рядом с .

«Я не знаю, смогу ли победить Переса – думаю, пока мы еще не в том положении. Мне кажется, что по чистой скорости « » по-прежнему находится в своей лиге и что нам лучше в большей степени концентрироваться на командах позади нас. Думаю, «Феррари» будет очень сильна, «Мерседес» тоже быстр, да и «Альпин» совсем близко – здесь они быстры.

Так что я думаю, что наша гонка – в борьбе с соперниками позади. Сегодня Макс, вероятно, вообще был в своей лиге, просто он не смог продолжить участие в квалификации из-за механической поломки. Даже если мы сосредоточимся на зеркалах заднего вида и будем стараться удержать соперников, если впереди с лидерами что-то случится – мы должны быть готовы этим воспользоваться.

Я не хочу показаться пессимистом, но видя темп в практиках и в Бахрейне мы должны быть честны сами с собой – и понимать, что сейчас «Ред Булл» немного впереди всех остальных команд. Так что борьба с Чеко Пересом за победу в гонке не будет нашей главной целью завтра. Но, как я уже говорил раньше, « » – это не особо точная наука, случиться здесь может что угодно. Например, сегодня Макс оказался 15-м.

Думаю, нас ждет плотная борьба в гонке. И решать все будут мелкие детали: такие как старт и работа с шинами. Важна будет и стратегия, ну и конечно же удача. Потому что даже в прошлом году на примере Чеко мы видели, как везение и появление машины безопасности может все изменить. Нам же, как команде, нужно позаботиться о том, что в наших руках. На тренировках машина хорошо работала на длинной дистанции, очень бережно работала с шинами. Так что мы постараемся использовать свои сильные стороны, а там посмотрим», – рассказал Алонсо.

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