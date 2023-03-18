Гельмут Марко: «Мы удивились, что «Феррари» и «Мерседес» столкнулись с теми же проблемами, что и в прошлом году»

Советник «Ред Булл» поделился мнением о расстановке сил в пелотоне на старте сезона-2023:

«Мы сделали домашнее задание. Мы оптимизировали те области машины, которые в прошлом году были проблемными. И мы были удивлены тому, что на старте сезона «Феррари» столкнулась с теми же проблемами, что и в прошлом году, а проблемы « », как кажется, только усугубились.

Я не знаю, как быстро соперники смогут разобраться со своими проблемами. Думаю, «Мерседес» может справиться быстрее «Феррари», хотя понятно, что командам приходится действовать в условиях ограничения бюджетов. Так что никакой второй версии болида у «Мерседеса» не будет».

Марко отметил, что команда не держит никаких обид на Дэна Фэллоуса, который перешел из « » в «Астон Мартин», где теперь работает техническим директором:

«Приятным сюрпризом этого сезона стала форма «Астон Мартин». Есть ли у нас обида? Конечно нет, такие вещи – неотъемлемая часть «Ф-1», политики. Подобные вещи всегда происходят. Именно так мы в свое время переманили из «Макларена» Эдриана Ньюи, а Пьера Ваше из «Заубера».

Также Марко оценил шансы «Ред Булл» выиграть все 23 Гран-при в нынешнем сезоне:

«Конечно, это и правда особенная цель. Но вряд ли это возможно. К тому же, у нас будут и спринты, в которых пока не ясно, будет ли как-то доработан формат или нет. Например, в прошлом году в Бразилии данные на трассе вообще не совпали с тем, что мы ранее получили на симуляторе, и мы уже ничего не могли изменить. Так что всякое может случиться. Или как на Гран-при Австралии, где Шарль Леклер справился с износом шин намного лучше нас».

«Феррари»-бинго: смотри любой Гран-при «Ф-1» как истинный тифози