Гельмут Марко: «Думаю, нам удалось найти правильное направление для работы с настройками болида»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Гран-при Саудовской Аравии Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии.

По словам Марко, команда специально разделила работу между гонщиками на два разных варианта настроек, чтобы определить направление, в котором нужно будет двигаться в дальнейшем.

«Мы удовлетворены. Думаю, нам удалось найти правильное направление для работы с настройками болида.

Что касается шин – посмотрим, какая резина окажется более подходящей для гонки. Поэтому на тренировках на длинной дистанции мы использовали шины разных типов», – рассказал Марко.

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1 комментарий

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Антон Якимцев
Ну если лучше оказались настройки у Переса, то завтра/послезавтра 1 из Red Bull точно будет в стратосфере)))
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