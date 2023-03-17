Гельмут Марко: «Думаю, нам удалось найти правильное направление для работы с настройками болида»

Советник « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

По словам Марко, команда специально разделила работу между гонщиками на два разных варианта настроек, чтобы определить направление, в котором нужно будет двигаться в дальнейшем.

«Мы удовлетворены. Думаю, нам удалось найти правильное направление для работы с настройками болида.

Что касается шин – посмотрим, какая резина окажется более подходящей для гонки. Поэтому на тренировках на длинной дистанции мы использовали шины разных типов», – рассказал Марко.

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