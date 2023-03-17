Джеймс Воулз: «Сомневаюсь в доминировании «Ред Булл» в первой части сезона»

Теги Гран-при Испании Гран-при Великобритании Феррари Ред Булл Уильямс Формула-1 Мерседес Гран-при Саудовской Аравии Джеймс Воулз Авто

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз видит шанс для интриги в «Формуле-1».

Специалист сообщил, что не уверен в доминировании «Ред Булл», хоть и признает команду из Милтон-Кейнса быстрейшей.

«Считаю ли я, что «Ред Булл» будет доминировать в первой части сезона? Нет, сомневаюсь в этом. Думаю, «Феррари» на этой трассе окажется куда ближе, а «Мерседес» может проявить себя на треках вроде Сильверстоуна, Барселоны.

Думаю ли я, что «Ред Булл» будет быстрейшим в среднем по сезону? Да, но у команды все равно дефицит времени в аэротрубе. Полагаю, для уравнивая сил его не хватит, но тем не менее. Это означает, что по ходу года другие команды будут приближаться, как и в следующем сезоне, ведь правила сохраняются», – сказал менеджер на Гран-при Саудовской Аравии.

Воулз убежден, что «Ред Булл» будет крайне трудно выиграть все гонки 2023 года:

«Когда показываешь скорость, не хочешь ничего менять. Если попадешься на это, соперники станут постоянно вносить изменения, и то, чего хватало вчера, завтра будет недостаточно. Можно оставаться на месте, и тогда тебя очень быстро нагонят.

Очень тяжело держать подобный уровень так долго, как это удавалось «Мерседесу». Если «Ред Булл» будет продолжать в том же духе, это станет невероятным достижением».

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2 комментария

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Агамамедли
Да, я тоже. Доминирование будет весь сезон
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Антон Якимцев
Если Ред Булл где-то и даст слабину, то Ферстаппен в нынешней форме нивелирует эту разницу думаю.
По факту сейчас - он гонщик без слабых мест. Они у него были, безусловно, но пока он их поборол, как мне видится.
+4
-1
+3
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