Джеймс Воулз: «Сомневаюсь в доминировании «Ред Булл» в первой части сезона»

Руководитель « » Джеймс Воулз видит шанс для интриги в «Формуле-1».

Специалист сообщил, что не уверен в доминировании «Ред Булл», хоть и признает команду из Милтон-Кейнса быстрейшей.

«Считаю ли я, что «Ред Булл» будет доминировать в первой части сезона? Нет, сомневаюсь в этом. Думаю, « » на этой трассе окажется куда ближе, а « » может проявить себя на треках вроде Сильверстоуна, Барселоны.

Думаю ли я, что «Ред Булл» будет быстрейшим в среднем по сезону? Да, но у команды все равно дефицит времени в аэротрубе. Полагаю, для уравнивая сил его не хватит, но тем не менее. Это означает, что по ходу года другие команды будут приближаться, как и в следующем сезоне, ведь правила сохраняются», – сказал менеджер на .

Воулз убежден, что «Ред Булл» будет крайне трудно выиграть все гонки 2023 года:

«Когда показываешь скорость, не хочешь ничего менять. Если попадешься на это, соперники станут постоянно вносить изменения, и то, чего хватало вчера, завтра будет недостаточно. Можно оставаться на месте, и тогда тебя очень быстро нагонят.

Очень тяжело держать подобный уровень так долго, как это удавалось «Мерседесу». Если «Ред Булл» будет продолжать в том же духе, это станет невероятным достижением».

Джордж Расселл: «Ставлю на то, что «Ред Булл» выиграет все гонки сезона»

Мартин Брандл: «Нельзя исключать, что «Ред Булл выиграет все 23 гонки. Отличный болид остается отличным что в Монце, что в Монако»

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