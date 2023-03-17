Мартин Брандл: «От ситуации с надежностью «Феррари» челюсть отваливается – кажется невероятным, что они сожгли два блока управления электроникой»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о положении «Феррари» на старте сезона-2023.

На первом этапе в Бахрейне на болиде Шарля Леклера вышли из строя сразу два блока управления электроникой. В результате на Гран-при Саудовской Аравии Леклера ждет штраф в виде потери 10 позиций на стартовой решетке.

«От ситуации с надежностью у «Феррари» – и штрафом Леклера с потерей 10 позиций на старте, – просто челюсть отваливается. То есть, уже? Кажется невероятным, что они сожгли сразу два блока управления электроникой.

Очевидно, что у «Феррари» есть некоторые проблемы, которые команде нужно решить. Ведь надежность сейчас – это все. Предполагалось, что к этому моменту команды уже должны были разобраться с подобными проблемами с надежностью, так что происходящее несколько шокирует. Но я думаю, что здесь «Феррари» будет смотреться лучше, чем в », – рассказал Брандл.

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