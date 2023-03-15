Гран-при Саудовской Аравии-2023. Расписание трансляций

Теги Формула-2 Гран-при Саудовской Аравии Авто

Sports.ru представляет календарь второго этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Саудовской Аравии.

Заезды «Формулы-1» и «Формулы-2» на городской трассе в Джидде покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Джидда
17-19 марта 2023 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 16:30 ☀️
2-я практика: 20:00 🌙
 
Суббота
 
3-я практика: 16:30 ☀️
Квалификация: 20:00 🌙
 
Воскресенье
 
Гонка: 20:00 🌙
 
Расписание заездов «Формулы-2»
 
Пятница 
 
Практика: 13:55
Квалификация: 18:00
 
Суббота
 
1-я гонка: 18:10
 
Воскресенье
 
2-я гонка: 16:15
 
время московское
 

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