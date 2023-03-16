«Если только сойдут обе машины «Ред Булл», «Феррари», а может и «Астон Мартин». Хэмилтон – о шансах «Мерседеса» на победу

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что считает «Ред Булл» безоговорочным фаворитом Гран-при Саудовской Аравии и сезона-2023 в целом:

«В последней гонке они даже не атаковали – настолько они были быстрее остальных на самом деле. В гонке они были на полторы секунды быстрее нас. Так что они снова от всех оторвутся – разве что их сможет остановить «Феррари».

Хэмилтон уверен, что в ближайшем будущем у «Мерседеса» нет шансов выиграть Гран-при:

«Ну если только обе машины «Ред Булл», «Феррари», а может и «Астон Мартин» сойдут – тогда да. Наши шансы на победу в гонке сейчас примерно таковы.

Перед сезоном ты готовишься бороться за титул, а потом выясняешь, что у тебя не будет такой возможности. И тогда ты фокусируешь свою энергию на том, чтобы что-то построить, улучшить команду. Я стараюсь поддерживать всех ребят».

Наш рейтинг ливрей «Ф-1»: «Мерседес» и «Феррари» сцепились за первое место, «Макларен» – разочарование года

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
swerh
Что-то рано в этом году Люсьен ныть начал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ан Кот
беги Люся, беги! :))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sin
В гонке они были на полторы секунды быстрее нас.// Две недели назад была секунда, к концу чампа он заявит о 10 секундах отставания. Ну вообщем— «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Ответ Тима Тимощенко
я фан хэма, признаю, но иногда такие вью надоедают, помниться после гонки он говорил про секунду или вольф или рассел, неважно, сейчас полторы взялись откуда-то, сходы двумя машинами трех команд это перебор и смысла думать и говорить об этом нет вообще, я не уверен что у мерса всё так плохо, да, в первой гонке мерс был четвертым, но я считаю и надеюсь дело было в трассе, нужно стараться и бороться и надеется на лучшее, отсюда следует один вывод, когда у хэма нет конкурентно способной машины его мотивация резко падает и он как к примеру рассел не рвет изо всех сил даже на таком болиде, это мне в хэме и не нравится
Мда, во первых его очевидно спросили о шансах на победу, во вторых он вылез из болида и узнал про отрыв 53 секунды, что и было секундой примерно, а потом он узнал что РБ даже не атаковали, а когда атаковали 1.5 секунды в среднем и было. В третьих к чему удивляться если я об этом все и писал и до этого, и в какие то моменты РБ и больше 2 секунд везли с круга, и круг бы привезли если бы захотели.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RusSt
ну явное преувеличение
Достаточно выносить Макса и у остальных плюс минус равные шансы на победу с небольшим преимуществом переса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Vorontsov
Отрыв РБ от Мерседеса растёт с каждым днём - вот что Ньюи творит!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Как же он привык к самовозу, один неудачный год и уже сломался)))
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Пошло нытье, всего 1 ГП прошло, а Люся уже не выдерживает. И это при том, что Мерседес вполне хороший болид, просто не самовоз к которому Люся привыкла
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Nibelungen_
Вот это настоящий борцунский характер. Мощь!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тима Тимощенко
я фан хэма, признаю, но иногда такие вью надоедают, помниться после гонки он говорил про секунду или вольф или рассел, неважно, сейчас полторы взялись откуда-то, сходы двумя машинами трех команд это перебор и смысла думать и говорить об этом нет вообще, я не уверен что у мерса всё так плохо, да, в первой гонке мерс был четвертым, но я считаю и надеюсь дело было в трассе, нужно стараться и бороться и надеется на лучшее, отсюда следует один вывод, когда у хэма нет конкурентно способной машины его мотивация резко падает и он как к примеру рассел не рвет изо всех сил даже на таком болиде, это мне в хэме и не нравится
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sinkindragon@gmail.com
мне кажется что даже Ферстаппен провел больше сезонов на неконкурентноспособном болиде
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий