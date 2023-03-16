«Если только сойдут обе машины «Ред Булл», «Феррари», а может и «Астон Мартин». Хэмилтон – о шансах «Мерседеса» на победу
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что считает «Ред Булл» безоговорочным фаворитом Гран-при Саудовской Аравии и сезона-2023 в целом:
«В последней гонке они даже не атаковали – настолько они были быстрее остальных на самом деле. В гонке они были на полторы секунды быстрее нас. Так что они снова от всех оторвутся – разве что их сможет остановить «Феррари».
Хэмилтон уверен, что в ближайшем будущем у «Мерседеса» нет шансов выиграть Гран-при:
«Ну если только обе машины «Ред Булл», «Феррари», а может и «Астон Мартин» сойдут – тогда да. Наши шансы на победу в гонке сейчас примерно таковы.
Перед сезоном ты готовишься бороться за титул, а потом выясняешь, что у тебя не будет такой возможности. И тогда ты фокусируешь свою энергию на том, чтобы что-то построить, улучшить команду. Я стараюсь поддерживать всех ребят».
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