«Если только сойдут обе машины «Ред Булл», «Феррари», а может и «Астон Мартин». Хэмилтон – о шансах «Мерседеса» на победу

Пилот «Мерседеса» рассказал, что считает « » безоговорочным фаворитом и сезона-2023 в целом:

«В последней гонке они даже не атаковали – настолько они были быстрее остальных на самом деле. В гонке они были на полторы секунды быстрее нас. Так что они снова от всех оторвутся – разве что их сможет остановить «Феррари».

Хэмилтон уверен, что в ближайшем будущем у « » нет шансов выиграть Гран-при:

«Ну если только обе машины «Ред Булл», «Феррари», а может и « » сойдут – тогда да. Наши шансы на победу в гонке сейчас примерно таковы.

Перед сезоном ты готовишься бороться за титул, а потом выясняешь, что у тебя не будет такой возможности. И тогда ты фокусируешь свою энергию на том, чтобы что-то построить, улучшить команду. Я стараюсь поддерживать всех ребят».

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