  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко о подготовке к сезону-2026: «В 2021 году Тото Вольфф тоже очень беспокоился, что «Ред Булл» будет не слишком конкурентоспособен»
0

Гельмут Марко о подготовке к сезону-2026: «В 2021 году Тото Вольфф тоже очень беспокоился, что «Ред Булл» будет не слишком конкурентоспособен»

Марко посмеялся над заявлениями конкурентов «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко уверен, что австрийская команда будет конкурентоспособна в 2026 году – несмотря на то, что среди лидеров «Ф-1» она остается единственной, кто продолжает работу над развитием текущего болида. В то время как конкуренты уже переключились на машины 2026 года.

В качестве примера Марко привел сезон-2021, когда Макс Ферстаппен впервые выиграл титул, а затем продолжил побежать и после смены регламента.

«Та же самая история звучала в 2021 году. Тогда Тото Вольфф очень беспокоился, что «Ред Булл» будет не слишком конкурентоспособен в 2022 году.

На самом деле это часть философии «Ред Булл». Даже в условиях приближающей смены регламента мы будем работать над текущей машиной так долго, пока будем конкурентоспособны. И мы действовали именно так при всех трех последних сменах технического регламента. Если соперникам больше не о чем беспокоиться – ну, пусть будет так», – рассказал Марко.

«Макларен» боится Ферстаппена, но не обновляет болид. На что они надеются?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
регламент
logoМерседес
logoТото Вольфф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Жак Вильнев: «Скорость Норриса в Мексике и лучший болид на длинных отрезках – неплохая новость в борьбе за титул»
18 минут назад
Льюис Хэмилтон об атаке «белых» хакеров на сайт ФИА: «У них не так много информации обо мне, так что все в порядке»
34 минуты назад
Гран-при Мехико-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 5-й, Ферстаппен – 6-й
44 минуты назад
Серхио Перес: «Вы можете привести Хэмилтона или Леклера – у любого возникнут трудности в «Ред Булл»
сегодня, 18:14
Оскар Пиастри: «Лидирую я с отрывом в одно очко или 50, мой подход не меняется»
сегодня, 18:03
Аяо Комацу о шансах Хиракавы попасть в «Ф-1»: «Нужно последить за его прогрессом. Он работает очень профессионально»
сегодня, 17:55
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
сегодня, 17:30
Льюис Хэмилтон: «Поддерживаю связь с Феттелем. Он способен сопереживать»
сегодня, 17:30
Джонатан Уитли: «Очевидно, у каких-то команд проблемы с финансовыми отчетами – или у одной команды»
сегодня, 17:27
Шарль Леклер: «Основная проблема на этапе в Мехико – перегрев тормозов»
сегодня, 17:22
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15