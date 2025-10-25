Гельмут Марко о подготовке к сезону-2026: «В 2021 году Тото Вольфф тоже очень беспокоился, что «Ред Булл» будет не слишком конкурентоспособен»

Марко посмеялся над заявлениями конкурентов «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко уверен, что австрийская команда будет конкурентоспособна в 2026 году – несмотря на то, что среди лидеров «Ф-1» она остается единственной, кто продолжает работу над развитием текущего болида. В то время как конкуренты уже переключились на машины 2026 года.

В качестве примера Марко привел сезон-2021, когда Макс Ферстаппен впервые выиграл титул, а затем продолжил побежать и после смены регламента.

«Та же самая история звучала в 2021 году. Тогда Тото Вольфф очень беспокоился, что «Ред Булл » будет не слишком конкурентоспособен в 2022 году.

На самом деле это часть философии «Ред Булл». Даже в условиях приближающей смены регламента мы будем работать над текущей машиной так долго, пока будем конкурентоспособны. И мы действовали именно так при всех трех последних сменах технического регламента. Если соперникам больше не о чем беспокоиться – ну, пусть будет так», – рассказал Марко.

