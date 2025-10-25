Шарль Леклер: «Основная проблема на этапе в Мехико – перегрев тормозов»

Леклер назвал основные проблемы с болидом на этапе в Мексике.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер в преддверии квалификации к Гран-при Мехико рассказал о том, какие моменты в работе болида вызывают у команд наибольшие трудности.

«Думаю, эта проблема касается не только «Феррари» – но из-за высоты расположения автодрома над уровнем моря этот фактор представляет собой главную трудность.

Проблема – в перегреве тормозов. Хотя понятно, что схожие проблемы были у нас и в Сингапуре, так что в какой-то степени это даже хорошо. У нас есть возможность посмотреть, чему мы смогли научиться и сумели ли прибавить, есть возможность проверить себя в похожих условиях.

Так что да, этап в Мексике сложный для многих компонентов – тормозов, двигателя, и так далее. Тем не менее, мы много работали после гонки в Сингапуре и не ожидаем повторения проблем в этот уик-энд», – рассказал Леклер.

