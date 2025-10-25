  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джеймс Воулз: «Очевидно, у каких-то команд проблемы с финансовыми отчетами – или у одной команды»
0

Джеймс Воулз: «Очевидно, у каких-то команд проблемы с финансовыми отчетами – или у одной команды»

В «Уильямсе» предполагают проблемы с отчетами у команд «Формулы-1».

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз прокомментировал задержку ФИА с проверкой финансовых отчетов за 2024 год.

Ранее стало известно о процедурном нарушении со стороны «Астон Мартин».

«На мой взгляд, задержка вполне очевидно дает понять, что у каких-то команд проблемы – или у одной команды.

Могу сказать исходя из собственного опыта: очень и очень тяжело подвести баланс. Все хотят сражаться и, как вы можете себе представить, потратить каждый доллар в пределах потолка расходов. Естественно.

Первое, что хочу сказать: никто не делает это намеренно. Иногда [нарушения] случаются. Ситуация немного выходит из-под контроля – допустим, случается авария или что-то подобное, непредвиденные траты в конце сезона. Так что не буду спекулировать о причинах», – сообщил менеджер на Гран-при Мехико.

«Астон Мартин» признал, что нарушил правила финансового регламента «Ф-1». ФИА отказалась от комментариев

Минимум 2 команды подозревают в нарушении финансового регламента (F1-Insider)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoДжеймс Воулз
logoАстон Мартин
logoФИА
logoУильямс
регламент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гельмут Марко о подготовке к сезону-2026: «В 2021 году Тото Вольфф тоже очень беспокоился, что «Ред Булл» будет не слишком конкурентоспособен»
10 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Поддерживаю связь с Феттелем. Он способен сопереживать»
16 минут назад
Шарль Леклер: «Основная проблема на этапе в Мехико – перегрев тормозов»
24 минуты назад
Макс Ферстаппен о «правилах папайи»: «Макларен» ведет дела так, как хочет. Нужно ценить это»
53 минуты назад
Тото Вольфф о нынешнем регламенте: «Очень рад, что «Ф-1» наконец-то избавится от этих машин»
сегодня, 16:28
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
сегодня, 16:00
Валттери Боттас: «Почти подписал контракт с «Уильямсом» на сезон-2025. Но появился Карлос Сайнс»
сегодня, 15:52
Макс Ферстаппен о Норрисе и Пиастри: «Чтобы выиграть первый титул, нужно обладать железными нервами»
сегодня, 15:24
Андреа Стелла о трудностях Пиастри: «Дело не только в Оскаре. И Норрис, и Стелла, и весь «Макларен» могли бы справиться лучше»
сегодня, 14:56
Главный инженер «Ред Булл» о вероятности дальнейшего обновления болида в 2025-м: «Никогда не говори никогда»
сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15