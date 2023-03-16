Фредерик Вассер: «Прогнозы – это полная чушь. Зимой каждая команда считает себя будущим чемпионом»

Руководитель «Феррари» рассказал о том, с каким настроем команда подходит к .

По словам Вассера, команда будет стремиться отыграться и продолжать прогрессировать.

«Надеюсь, в Джидде мы будем немного ближе к «Ред Булл». Мы не можем быть удовлетворены текущим положением. Я хочу, чтобы «Феррари» сделала шаг вперед, но по своим характеристикам трасса в Джидде в любом случае сильно отличается от трассы в Бахрейне – с точки зрения конфигурации, уровня сцепления с дорожным полотном и так далее. Так что нас ждет совсем другая история. Надеюсь, что с небольшими новинками мы сможем сделать шаг вперед.

Мы никогда не делали никаких предположений о том, насколько будем конкурентоспособны относительно «Ред Булл», не делали прогнозов и так далее. Все это полная чушь. Зимой каждая команда считает себя будущим чемпионом.

Нужно заниматься своими делами, стараться показываться свой максимум и стремиться как можно быстрее развивать свой болид. В Бахрейне все прошло совсем не так, как мы надеялись, так что нам нужно реагировать. Мы будем атаковать, мы все предельно мотивированы, все будут работать на команду, чтобы решить проблемы.

В Джидде нужно подготовить новинки, устранить неполадки и улучшить работу болида. Такие задачи стоят перед всеми командами. Не важно, выиграл ты в Бахрейне или нет – подход меняться не должен: нужно выжимать максимум из имеющихся у тебя возможностей.

Даже если ты выиграл в Бахрейне, расслабляться нельзя. Я не пытаюсь мыслить негативно. Мы тщательно проанализировали все, что случилось в Бахрейне. У нас есть длинный список областей, в которых нужно прибавлять, и не нужно быть гением, чтобы понять, что вопрос надежности техники точно есть в этом списке. Мы работаем над этим и надеемся, что сможем дать достойный ответ уже в Джидде», – рассказал Вассер.

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