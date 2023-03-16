Жак Вильнев: «В 41 год возраст имеет значение – но Алонсо продемонстрировал, что по-прежнему голоден до побед»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Жак Вильнев Формула-1 Астон Мартин Авто

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился впечатлениями о выступлений Фернандо Алонсо на Гран-при Бахрейна.

«Мы знали, что две недели назад на первом Гран-при сезона в Бахрейне Алонсо будет в игре. Однако Фернандо сумел произвести действительно сильное впечатление своими обгонами (в основном Хэмилтона и Сайнса). Потому что в 41 год возраст определенно имеет значение. В таком возрасте в какой-то момент у гонщика может пропасть желание гоняться, желание рисковать (как у Феттеля в прошлом году).

Однако Алонсо продемонстрировал, что сейчас он по-прежнему голоден до побед, как был 20 лет назад. А огромный опыт лишь помог ему в том, чтобы достичь успеха и финишировать третьим в Бахрейне», – рассказал Вильнев.

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Потому что Алонсо особенный, не надо его сравнивать с Хамильтонами, Феттелями, Райкконенами.... Это другое, Алонсо на ином уровне. Феттель в 35 лет уже без мотивации докатывал карьеру, как и Райкконен, Хамильтон уже не очень, а в 41 он будет вообще на уровне Юки Цуноды. Это все невзрачные чемпионы... Алонсо в 41 год до сих пор гоняется будто ему 25, огонь в глазах и 100% настрой на победу. Вечно молодой Фернандо.
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