Жак Вильнев: «В 41 год возраст имеет значение – но Алонсо продемонстрировал, что по-прежнему голоден до побед»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года поделился впечатлениями о выступлений на .

«Мы знали, что две недели назад на первом Гран-при сезона в Бахрейне Алонсо будет в игре. Однако Фернандо сумел произвести действительно сильное впечатление своими обгонами (в основном Хэмилтона и Сайнса). Потому что в 41 год возраст определенно имеет значение. В таком возрасте в какой-то момент у гонщика может пропасть желание гоняться, желание рисковать (как у Феттеля в прошлом году).

Однако Алонсо продемонстрировал, что сейчас он по-прежнему голоден до побед, как был 20 лет назад. А огромный опыт лишь помог ему в том, чтобы достичь успеха и финишировать третьим в Бахрейне», – рассказал Вильнев.

Алонсо еще и ментор: 6 пилотов «Ф-1» начинали на его картах, студенты академии уже выигрывают в «Ф-3»