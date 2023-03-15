Фредерик Вассер: «Ни на секунду не могу себе представить, что Леклер может быть демотивирован»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Гран-при Саудовской Аравии Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер опроверг предположения о том, что Шарль Леклер мог потерять мотивацию после неудачного для него Гран-при Бахрейна.

При этом на Гран-при Саудовской Аравии Леклера уже ждет штраф в виде потери 10 позиций на стартовой решетке – команде придется вновь заменить на болиде монегаска блок управления электроникой.

«Вы должны понять, что гонщик обычно выбирается из кокпита болида измотанным. Он проехал 40 кругов в жарком Бахрейне и конечно он был недоволен своим сходом. Это нормально. Вот если бы он был счастлив и всем доволен после такого – это был бы совсем другой разговор.

На неделе после Гран-при Бахрейна Шарль работал на трассе на шинных тестах, а в среду утром был на базе команды в Маранелло, где мы обратились ко всем сотрудникам.

Мы все знаем, какова ситуация в данный момент, но у Шарля нет никаких проблем с мотивацией. Позади всего одна гонка. А всего их будет 23. Каким образом он уже может быть демотивирован? Он вместе с командой хочет прибавить и выжать максимум из каждого.

Да, штраф – это не очень хорошие новости, но сезон будет длинным. Посмотрим, что случится в Джидде и каким будет итог гоночного уик-энда с учетом этого штрафа.

Ни на секунду не могу себе представить, что Шарль будет демотивирован. Он убежден, он работает с нами, он толкает команду вперед. Он оказывает позитивное давление», – рассказал Вассер.

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4 комментария

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ffmp
Шарль максимум продержится до 25-26-го года, когда наконец-то судьба Хэма решится, возьмет 8-й титул или нет. Мерсу нужны сильные ребята, вроде пары Росберг-Хэма. Чтобы там не говорил Тото про это, но не просто так же взял Рассела в Мерсы, с прицелом на потенциальную борьбу между напарниками. Больше вижу Шарля в мерсе в будущем чем где-то еще +уверен что беспонтонную проблему решат, не в этом году так в следующем. Команда которая доминировала 8 лет не может за пару лет слиться
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Андрей Омельянович
Ответ Великий Алонсо
Васю этого попрут из Феррари к концу сезона, его уровень это Заубер, не более
а кого тогда вообще ставить во главе ?
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Великий Алонсо
Васю этого попрут из Феррари к концу сезона, его уровень это Заубер, не более
+1
-1
0
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flegmatichen
Фред, а ты предстваь это ни на секунду, а на всю карьеру Шарля в Феррари )
+2
0
+2
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