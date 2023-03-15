Фредерик Вассер: «Ни на секунду не могу себе представить, что Леклер может быть демотивирован»

Руководитель «Феррари» опроверг предположения о том, что мог потерять мотивацию после неудачного для него Гран-при Бахрейна.

При этом на Гран-при Саудовской Аравии Леклера уже ждет штраф в виде потери 10 позиций на стартовой решетке – команде придется вновь заменить на болиде монегаска блок управления электроникой.

«Вы должны понять, что гонщик обычно выбирается из кокпита болида измотанным. Он проехал 40 кругов в жарком Бахрейне и конечно он был недоволен своим сходом. Это нормально. Вот если бы он был счастлив и всем доволен после такого – это был бы совсем другой разговор.

На неделе после Гран-при Бахрейна Шарль работал на трассе на шинных тестах, а в среду утром был на базе команды в Маранелло, где мы обратились ко всем сотрудникам.

Мы все знаем, какова ситуация в данный момент, но у Шарля нет никаких проблем с мотивацией. Позади всего одна гонка. А всего их будет 23. Каким образом он уже может быть демотивирован? Он вместе с командой хочет прибавить и выжать максимум из каждого.

Да, штраф – это не очень хорошие новости, но сезон будет длинным. Посмотрим, что случится в Джидде и каким будет итог гоночного уик-энда с учетом этого штрафа.

Ни на секунду не могу себе представить, что Шарль будет демотивирован. Он убежден, он работает с нами, он толкает команду вперед. Он оказывает позитивное давление», – рассказал Вассер.

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