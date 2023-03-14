Фредерик Вассер: «Трудно понять, почему «Феррари» критикуют после первой же гонки»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Фредерик Вассер высказался о критике в адрес «Феррари» после Гран-при Бахрейна.

Новый руководитель Скудерии уверен, что рано делать выводы после стартового этапа, по итогам которого Карлос Сайнс занял четвертое место, а Шарль Леклер сошел из-за поломки.

«Трудно понять, почему команда подвергается критике после первой же гонки. Если говорить о корреляции между данными симуляций и с трассы, мы в порядке.

Вот почему я прошу всех сосредоточиться на эффективности и найти решения проблем, связанных с надежностью – нас ждет долгий чемпионат. Если ты не выиграл первую гонку, это не значит, что ты вне игры. Бахрейн стал плохим этапом в каких-то отношениях и хорошим в других», – сообщил Вассер Auto Hebdo.

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2 комментария

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Incendier Deafening
Хорошим в каких-то отношениях, это в каких? Провели питстопы как и должны? А все остальное плохое.. скорость, надежность, износ шин и отсутствие второго гонщика в команде.
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Kernel Panic
Понять не трудно, Фредерик. Пушто вы еще до тестов уже за КК бороться собрались, а первый этап - и полный фейл
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