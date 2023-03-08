Фредерик Вассер: «Убеждены, что «Феррари» способна бороться с любой машиной другой команды»

Руководитель «Феррари» подвел итоги и разобрал различные аспекты выступлений команды.

«Хотелось бы подвести итоги первого гоночного уик-энда. Если смотреть на квалификационный темп, то мы в хорошей форме и способны соперничать с «Ред Булл» – по крайней мере на трассе в Бахрейне. Это положительный момент.

При этом мы должны быть реалистами. Если мы хотим прибавить, то ситуация с надежностью техники должна стать лучше. Мы хотим выигрывать гонки, для этого нужно проводить безупречные гоночные уик-энды.

По износу шин мы были на одном уровне с « », а вот отставание от « » и «Астон Мартин» по этому компоненту довольно велико.

При этом мы убеждены в том, что наша машина способна бороться с любой машиной другой команды, но для этого мы должны подбирать оптимальные настройки и принимать верные решения. Мы уверены, что не пойдем по тому пути, на котором оказался «Мерседес».

В этот уик-энд мы увидели довольно много позитивных моментов. То, что в квалификации наш темп соответствовал «Ред Булл» – это хорошо. Но также радует и тот факт, что на первом отрезке гонки Шарлю Леклеру удалось вклиниться между двух пилотов «Ред Булл».

Работа на пит-стопах тоже порадовала. Ребята хорошо поработали зимой, на тренировках они провели более 2000 пит-стопов. И на первом Гран-при все прошло хорошо. Однако гонку нельзя выиграть на пит-стопе, а вот проиграть можно.

В первой половине гонки по скорости мы были ближе к «Ред Булл», чем к «Астон Мартин». Тем не менее, это была лишь первая гонка – «Мерседес», вероятно, совсем скоро проснется. И мы не знаем, что случится на Гран-при Саудовской Аравии – на совершенно другой трассе, с совершенно другим покрытием. Там общая картина станет видна четче», – рассказал Вассер.

Фирменный старт сезона «Феррари»: от болида Леклера полетели детали на первых же зачетных метрах, в гонке отказал мотор