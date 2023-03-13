Фредерик Вассер: «Пытался подписать Сайнса в «Рено» и «Заубер» – пришлось, наоборот, мне присоединиться к нему»
Фредерик Вассер сообщил, что всегда хотел поработать с Карлосом Сайнсом.
Вассер стал руководителем «Феррари» и начальником Сайнса в 2023 году. По словам француза, заполучить Карлоса в свою команду он стремился и раньше.
«Я всегда хотел подписать его. А он не желал присоединяться, так что пришлось, наоборот, мне присоединиться к Карлосу.
Но отношения всегда были очень хорошими. Я пытался подписать его, когда работал в «Рено», а затем в «Заубере». Думаю, между нами есть взаимное доверие. Я убежден, что он будет выступать очень здорово. На мой взгляд, соперничество между напарниками – это актив команды», – заявил Вассер.
В «Заубере» Вассер был начальником Шарля Леклера.
«Он стал на пять лет старше, повзрослел и теперь чувствует себя увереннее в плане обратной связи. Мы только начали, и я не хотел бы рано делать выводы.
Но ощущения те же, мне приятно работать с ним», – прокомментировал Фред воссоединение с Шарлем.
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