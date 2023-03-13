Фредерик Вассер: «Пытался подписать Сайнса в «Рено» и «Заубер» – пришлось, наоборот, мне присоединиться к нему»

Теги Феррари Заубер Карлос Сайнс Формула-1 Рено Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Фредерик Вассер сообщил, что всегда хотел поработать с Карлосом Сайнсом.

Вассер стал руководителем «Феррари» и начальником Сайнса в 2023 году. По словам француза, заполучить Карлоса в свою команду он стремился и раньше.

«Я всегда хотел подписать его. А он не желал присоединяться, так что пришлось, наоборот, мне присоединиться к Карлосу.

Но отношения всегда были очень хорошими. Я пытался подписать его, когда работал в «Рено», а затем в «Заубере». Думаю, между нами есть взаимное доверие. Я убежден, что он будет выступать очень здорово. На мой взгляд, соперничество между напарниками – это актив команды», – заявил Вассер.

В «Заубере» Вассер был начальником Шарля Леклера.

«Он стал на пять лет старше, повзрослел и теперь чувствует себя увереннее в плане обратной связи. Мы только начали, и я не хотел бы рано делать выводы.

Но ощущения те же, мне приятно работать с ним», – прокомментировал Фред воссоединение с Шарлем.

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4 комментария

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_Nibelungen_
Для Renault и Sauber Сайнс может и норм вариант, но команды претендующей на чемпионский титул нет. Карлито не тянет топ уровень, его надо срочно выгонять.
На месте Ferrari рассмотрел бы Боттаса и Норриса.
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Антон Якимцев
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Если так судить, то Леклер при новом руководителе вообще до финиша не доезжает, в отличие от напарника)
При чем тут надёжность техники и динамика между напарниками по ходу гонки. Не понимаю.
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Tutti Pazzi per Materazzi
Ответ Антон Якимцев
Ну если Сайнц при поддержке руководителя так едет (хотя прошла всего одна гонка пока конечно), то дела в сравнении с напарником у него совсем плохи(
Если так судить, то Леклер при новом руководителе вообще до финиша не доезжает, в отличие от напарника)
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Антон Якимцев
Ну если Сайнц при поддержке руководителя так едет (хотя прошла всего одна гонка пока конечно), то дела в сравнении с напарником у него совсем плохи(
0
-1
-1
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