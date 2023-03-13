Хейкки Ковалайнен о замене Алонсо: «У меня не такой сильный характер. «Макларену» был нужен командный игрок, не создающий проблем»

Теги Флавио Бриаторе Хейкки Ковалайнен Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Extreme E Авто

Хейкки Ковалайнен рассказал, почему «Макларен» взял его на замену Фернандо Алонсо.

Жесткое противостояние Алонсо и Льюиса Хэмилтона привело к тому, что команда упустила титул 2007 года в личном зачете. Ковалайнен заменил испанца и выступал в паре с Хэмилтоном в 2008-2009 годах.

«Думаю, то, что случилось с Фернандо в «Макларене», оставило шрамы, это стало чувствительной темой. «Макларену» был нужен человек, не создающий никаких проблем, командный игрок. Полагаю, это одна из причин, почему меня позвали. Моим менеджером был Флавио Бриаторе и его команда, и [«Макларен»] следил, чтобы они не слишком сильно влияли, потому что не хотел повторения опыта с Фернандо.

Пожалуй, я в каком-то смысле оказался легким выбором, поскольку у меня не такой сильный характер, как у Фернандо. Я при необходимости могу поладить с любым человеком и не вовлечен в политические игры. Даже в те дни я не лез в политику и сложные обсуждения или споры. Я стал относительно простым решением для команды, и, думаю, ей нравилось со мной работать», – сообщил экс-пилот «Ф-1», ныне выступающий в Extreme E.

Ковалайнен присоединился к команде Баттона в Extreme E

Экс-координатор «Макларена» Рамирес: «Алонсо может взять третий титул, если продержится 2-3 года. Опыт важнее возраста»

8 комментариев

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Листок яблони
Ответ Великий Алонсо
Райкконен проигрывал Алонсо и Феттелю в одну калитку и никогда от него никакой реакции не было, Феттелю он вообще чуть ли не роль Боттаса исполнял.
Согласен, Алонсо великий
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Алексей Ко
Ответ Антон Якимцев
Основаная проблема испанца - вечная токсичность вокруг него, когда дело касается общего результата, и только Я, Я, Я, именно поэтому у него два титула, хотя техника на большее в его распоряжении была, а 2006ой я бы вообще у него попросил обратно. Ему бы в симрейсинге выступать перед монитором, там может и получилось бы побольше.
С чего это 2006 обратно? 2006 он честно заработал в борьбе с сильным соперником и взял вверх
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Алексей Ко
А в 2009 решили что нужны проблемы снова? по мне если бы оставили Кову, то в 2010 и 2012 могли взять титул, в 2010 точно бы взяли, Баттон много очков у Хэма забрал
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V3ttel
Ответ Великий Алонсо
Райкконен проигрывал Алонсо и Феттелю в одну калитку и никогда от него никакой реакции не было, Феттелю он вообще чуть ли не роль Боттаса исполнял.
Да. Как он помог в 2018 мы видели
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Антон Якимцев
Основаная проблема испанца - вечная токсичность вокруг него, когда дело касается общего результата, и только Я, Я, Я, именно поэтому у него два титула, хотя техника на большее в его распоряжении была, а 2006ой я бы вообще у него попросил обратно.

Ему бы в симрейсинге выступать перед монитором, там может и получилось бы побольше.
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Великий Алонсо
Ответ Maxxxim87
Вот ты зануда … Райкконена не трогай , кайфуй на Алонсо под одеялом молча
Райкконен проигрывал Алонсо и Феттелю в одну калитку и никогда от него никакой реакции не было, Феттелю он вообще чуть ли не роль Боттаса исполнял.
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Maxxxim87
Ответ Великий Алонсо
Потому что Фернандо альфа-самец, по своей натуре он мужчина и лидер, чемпион. Ковалайнен это типа Боттаса и Райкконена, такой же тюфяк, только чуть медленнее
Вот ты зануда … Райкконена не трогай , кайфуй на Алонсо под одеялом молча
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+3
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Великий Алонсо
Потому что Фернандо альфа-самец, по своей натуре он мужчина и лидер, чемпион. Ковалайнен это типа Боттаса и Райкконена, такой же тюфяк, только чуть медленнее
+1
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