Хейкки Ковалайнен о замене Алонсо: «У меня не такой сильный характер. «Макларену» был нужен командный игрок, не создающий проблем»

рассказал, почему «Макларен» взял его на замену .

Жесткое противостояние Алонсо и привело к тому, что команда упустила титул 2007 года в личном зачете. Ковалайнен заменил испанца и выступал в паре с Хэмилтоном в 2008-2009 годах.

«Думаю, то, что случилось с Фернандо в «Макларене», оставило шрамы, это стало чувствительной темой. «Макларену» был нужен человек, не создающий никаких проблем, командный игрок. Полагаю, это одна из причин, почему меня позвали. Моим менеджером был и его команда, и [«Макларен»] следил, чтобы они не слишком сильно влияли, потому что не хотел повторения опыта с Фернандо.

Пожалуй, я в каком-то смысле оказался легким выбором, поскольку у меня не такой сильный характер, как у Фернандо. Я при необходимости могу поладить с любым человеком и не вовлечен в политические игры. Даже в те дни я не лез в политику и сложные обсуждения или споры. Я стал относительно простым решением для команды, и, думаю, ей нравилось со мной работать», – сообщил экс-пилот «Ф-1», ныне выступающий в Extreme E.

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