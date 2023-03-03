Ковалайнен присоединился к команде Баттона в Extreme E

Бывший гонщик «Формулы-1» стал пилотом серии электровнедорожников .

Ковалайнен проведет сезон-2023 в команде чемпиона «Ф-1»-2009 Дженсона Баттона JBXE. Напарницей Хейкки будет Хедда Хосас. Первая гонка 2023 года состоится 11 марта в Саудовской Аравии.

Финский пилот – победитель Гран-при Венгрии-2008 и обладатель четырех подиумов в «Ф-1».

Баттон побил мировой рекорд по скорости работы на тренажере для гонщиков «Ф-1»