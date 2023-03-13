Исполнительный директор «Альпин» о «втором пилоте» Оконе: «Эстебан занял бы место любого гонщика «Феррари» или «Мерседеса»

Исполнительный директор «Альпин» пояснил слова о роли в команде.

Лоран Росси, называвший Окона «в худшем случае превосходным вторым номером», убежден, что пилот способен заменить , , или Льюиса Хэмилтона.

«Я всегда говорил, что Эстебан – как минимум очень хороший второй пилот. Все интерпретируют это по-разному.

В « » нет первого и второго номера, хотя, уверен, многие думают иначе. В «Мерседесе» нет первого и второго номера. Трудно понять, кто в команде на второй позиции, если честно.

И я считаю, что Эстебан занял бы одно из этих двух мест – место любого из гонщиков в данных командах. Вот что я имел в виду», – сообщил менеджер.

Росси также поделился мнением о работе Окона в команде:

«Не секрет, что я постарался обеспечить Эстебану комфортную обстановку. Его путь никогда не был простым и линейным. Почти каждый сезон ему говорили, что игра окончена. И независимо от этого я знал, что парень добивался успеха во всех сериях, гонялся с Максом [Ферстаппеном], Шарлем и всеми нынешними топ-пилотами, побеждал их.

Я сказал Эстебану, что ему нужно расти во многих отношениях и делать так, чтобы команда росла вместе с ним. Значит, он должен действовать стратегически, стать лидером – это совсем не то же самое, что просто быть классным парнем и быстро пилотировать. Совершенно другая история.

Необходимо проявлять качества, которые однажды могут позволить ему стать чемпионом мира. Все гонщики на решетке невероятно быстрые. Не сомневаюсь, что каждый из них может опередить любого другого на одном круге. Но речь о долгосрочном выстраивании команды, роли лидера для людей вокруг, выжимании максимума не только из машины, но и из базы, из 1200 сотрудников».

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