Отмар Сафнауэр: «Истинный темп «Альпин» неизвестен из-за операционных проблем. Думаю, поборемся за четвертое место»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр не знает, насколько быстра новая машина.

Новичок «Альпин» квалифицировался последним на , однако доехал до девятого места в гонке, в то время как пробился в третий сегмент, а в воскресенье сошел после трех штрафов. Хаотичный характер стартового этапа не позволяет оценить силу команды, уверен Сафнауэр.

«Пока мы не знаем истинный темп из-за некоторых операционных вещей в гонке. Эстебан столкнулся со всеми этими проблемами, Пьер в начале гонки застрял на 19-й позиции. А времена на круге впереди и в хвосте порой различаются на две секунды.

Так что я не знаю, где мы по отношению к соперникам, потому что одна машина оказалась не на своем месте, а у другой возникли трудности. Не думаю, что мы далеко», – заявил менеджер.

Сафнауэр предположил, что болид «Альпин» быстрее « » и рассказал о целях команды на сезон-2023:

«Мы ехали в 16 секундах позади Боттаса и достали его, но не смогли обогнать. Так что отрезок прошел хорошо. Если смотреть на ситуацию с оптимистичной точки зрения, можно сказать, что Пьер точно опередил бы , если бы стартовал девятым.

Насколько близки мы бы оказались к «Мерседесу» и Строллу? Они были в 16 секундах вперед – надо посмотреть. Нам необходимо просто развивать машину быстрее, чтобы сократить отставание от тех, кого мы хотим победить.

Эстебан сделает выводы после того, как ошибся с позицией на старте. Можно ожидать, что следующие гонки пройдут гладко с операционной точки зрения. Если так и случится, Пьер начнет квалифицироваться там, где должен, оба гонщика будут в топ-10, тогда, думаю, мы станем зарабатывать много очков и поборемся за четвертое место».

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