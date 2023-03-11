Исполнительный директор «Альпин»: «Подписал бы Гасли, если бы он был из Бангладеш. Национальность не имеет никакого значения»
Исполнительный директор «Альпин» сообщил, как относится к французской паре пилотов.
В 2023 году за бренд из Нормандии выступают Эстебан Окон и перешедший из «Альфа Таури» Пьер Гасли. Лоран Росси уверяет, что национальность подопечных не имеет значения.
«Нет, никакого. И это всех постоянно удивляет. Если бы Пьер был из Бангладеш, я бы его подписал.
Тем не менее, это прекрасная возможность. Мы можем упирать на то, что являемся французской командой, хотя, если честно, я хорошо помню, что мы и британская команда. Энстоун – центр притяжения в «Формуле-1» для «Рено», для «Альпин». Мы не чисто французский коллектив, а французский бренд в британской форме, если можно так сказать. Я горжусь смесью двух культур, двух национальностей.
Две молодые многообещающие суперзвезды – это классно. Также это помогает убедить болельщиков, что мы французская команда, ведь здесь ситуация не совсем как в «Феррари». Во Франции это не религия. В Италии все любят «Феррари», во Франции есть свои небольшие конфликты и разногласия», – сказал Росси.
Исполнительный директор «Альпин»: «Гасли невероятно атлетичен: в ширину он такой же, как Окон в высоту»
Эстебан Окон готов жестко сражаться с Гасли: «Так я гоняюсь всю жизнь, так я победил Алонсо»
2 комментария