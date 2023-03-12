Гельмут Марко: «Чемпионский титул для «Мерседеса» в этом году недосягаем»

Советник « » исключил «Мерседеса» из претендентов на титул в нынешнем сезоне.

Марко считает, что нынешний болид «Мерседеса» не способен бороться за победы, а если немецкая команда решится на кардинальную смену концепции, то совершенно новая машина в любом случае окажется недостаточно конкурентоспособной по ходу текущего чемпионата.

«Чемпионский титул для «Мерседеса» в этом году недосягаем. У концепции их болида не одна, а сразу несколько проблем. За зиму они также не смогли выработать решения.

Невозможно спроектировать и построить две или даже три разные машины. Создать совершенно новую машину очень трудно, учитывая финансовые ограничения. К тому же, новая машина не будет достаточно конкурентоспособной с самого начала, ее нужно развивать. А у «Мерседеса» уже не будет трех дней тестов и опыта работы с этой машиной в гонках», – рассказал Марко.

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