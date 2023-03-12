Гельмут Марко: «Чемпионский титул для «Мерседеса» в этом году недосягаем»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко исключил «Мерседеса» из претендентов на титул в нынешнем сезоне.

Марко считает, что нынешний болид «Мерседеса» не способен бороться за победы, а если немецкая команда решится на кардинальную смену концепции, то совершенно новая машина в любом случае окажется недостаточно конкурентоспособной по ходу текущего чемпионата.

«Чемпионский титул для «Мерседеса» в этом году недосягаем. У концепции их болида не одна, а сразу несколько проблем. За зиму они также не смогли выработать решения.

Невозможно спроектировать и построить две или даже три разные машины. Создать совершенно новую машину очень трудно, учитывая финансовые ограничения. К тому же, новая машина не будет достаточно конкурентоспособной с самого начала, ее нужно развивать. А у «Мерседеса» уже не будет трех дней тестов и опыта работы с этой машиной в гонках», – рассказал Марко.

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4 комментария

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@yramydr
Ответ Товарищ Бразаускас
Да понятно, что Макс и РБ выиграют. Такого доминирования давненько не припомню.
В смысле? Мерседес 6 лет подряд
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Товарищ Бразаускас
Да понятно, что Макс и РБ выиграют. Такого доминирования давненько не припомню.
+1
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Великий Алонсо
Как и для любой другой команды кроме самого РБ
+2
0
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Рнпрл Аари
Рано Мерседес со счетов списывать. Может на следующее ГП они выкатят другой болид и будут дорабатывать семимильными шагами походу сезона
+1
-3
-2
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