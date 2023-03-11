Марк Уэббер: «Нельзя исключать, что Алонсо останется в «Ф-1» дольше нынешнего контракта»

считает, что способен остаться в «Формуле-1» надолго.

Действующий контракт 41-летнего испанца с «Астон Мартин», по собственным словам гонщика, истекает в конце 2024 года. Предполагается, что в соглашении прописана опция продления.

«Люди взрослеют по-разному, у всех свои приоритеты. Он в паддоке уже 20 лет. Естественно, ситуация сейчас другая, но инстинкты и гоночные качества по-прежнему на месте. На мой взгляд, все черты, которые его характеризуют, сохранились: жажда борьбы и упорство никогда не покинут Фернандо.

Конечно, у него есть шанс остаться дольше, чем эти два сезона. Точно нельзя исключать, что Фернандо будет гоняться до 44 лет», – заявил бывший коллега Алонсо по «Ф-1».

Уэббер прокомментировал успех двукратного чемпиона мира на – гонщик вернулся на подиум:

«Не сказать, что нам нужно было подтверждение его таланта, который не подвергался сомнению. Но теперь Фернандо может наслаждаться ролью лидера команды на следующем большом этапе карьеры.

Будут ли победы у Алонсо? Разумеется, зависит от феноменальной надежности «Ред Булл». Но, уверен, Фернандо может выиграть гонку. Подиум – нечто особенное, но нельзя забывать, что « » был полностью в режиме круиз-контроля, ехал очень медленно – форма впечатляет.

Посмотрим, как «Астон Мартин» проявит себя на трассах, где деградация шин ниже, но я очень и очень счастлив за него и команду, они заслужили такой результат».

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