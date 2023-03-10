Андреа Стелла: «Макларен» надеется начать работу в новой аэродинамической трубе в июне»

Руководитель « » рассказал, когда команда сможет полноценно перейти на работу в новой аэродинамической трубе.

Новая аэродинамическая труба уже была построена на территории технологического центра «Макларена» в Уокинге. Но пока проходит процесс настройки и калибровки.

Команда же продолжает пользоваться аэродинамической трубой «Тойоты», расположенной в Кельне.

«Мы надеемся, что сумеем начать работу с машиной в аэродинамической трубе в июне. К тому времени это будет уже новая машина.

Новая аэродинамическая труба уже введена в эксплуатацию, но пока проходит процесс калибровки, настройки различных методик – с помощью которых вы измеряете давление, силу скорости, различные нагрузки. На настройку всех этих вещей уйдет еще несколько недель.

С аппаратной точки зрения аэродинамическая труба существует и работает, вентилятор крутится. И для моего офиса это приятно – ведь я могу слышать этот звук. Это обнадеживает, потому что команда делает успехи. Но, пока мы не можем поместить в аэротрубу модель болида для проведения испытаний.

Модель для новой аэродинамической трубы должна быть идеальной по своим параметрам, чтобы получить правильные данные корреляции.

Мы пока не планируем делать это с моделью нового болида (2024 года). Мы для начала будем использовать модель старого болида, чтобы все проверить, лучше разобраться в работе новой аэротрубы, и уже после этого установим в нее модель болида 2024 года», – рассказал Стелла.

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