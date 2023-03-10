Даниил Квят о самой особенной гонке в «Ф-1»: «Я бы назвал подиум на Гран-при Германии 2019 года»

Теги Гран-при Германии Альфа Таури Формула-1 Даниил Квят WEC Према Авто

Даниил Квят рассказал о том, какую гонку в «Формуле-1» считает наиболее особенной для себя.

В этом году Квят продолжит карьеру в WEC и готовится к выступлению в гонке «24 часа Ле-Мана» в составе команды «Према».

«Конечно, в «Формуле-1» у меня было несколько сильных гонок. Но особенным я бы, конечно, назвал подиум на Гран-при Германии в 2019 году, которого я добился в составе «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури»).

На тот момент это был для команды первый подиум за 11 лет. Так что да, возможность принести команде второй подиум спустя такой долгий срок было чем-то особенным. После гонки вся команда была в полном восторге», – рассказал Квят.

Квят – в чемпионате мира по гонкам на выносливость: какой будет его машина? А шансы на победу есть?

1 комментарий

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Марат Кагин
дочка родилась тогда ещё
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