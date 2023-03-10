Даниил Квят о самой особенной гонке в «Ф-1»: «Я бы назвал подиум на Гран-при Германии 2019 года»

рассказал о том, какую гонку в «Формуле-1» считает наиболее особенной для себя.

В этом году Квят продолжит карьеру в и готовится к выступлению в гонке «24 часа Ле-Мана» в составе команды « ».

«Конечно, в «Формуле-1» у меня было несколько сильных гонок. Но особенным я бы, конечно, назвал подиум на в 2019 году, которого я добился в составе «Торо Россо» (ныне « »).

На тот момент это был для команды первый подиум за 11 лет. Так что да, возможность принести команде второй подиум спустя такой долгий срок было чем-то особенным. После гонки вся команда была в полном восторге», – рассказал Квят.

Квят – в чемпионате мира по гонкам на выносливость: какой будет его машина? А шансы на победу есть?