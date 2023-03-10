Гельмут Марко о Пересе: «Цель нашей команды – первое и второе место в чемпионате. И первое место Ферстаппену не гарантировано»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высоко оценил выступления Серхио Переса за австрийскую команду.

Пересу удалось превзойти достижения Пьера Гасли и Алекса Албона – предыдущих напарников «Ферстаппена», и сейчас о начал уже третий свой сезон в «Ред Булл».

Марко также добавил, что Перес не является вторым номером «Ред Булл» и в теории может получить шанс стать чемпионом.

«Серхио удалось выжить в течение двух полноценных сезонов в качестве напарника Ферстаппена. Большинство гонщиков на его месте бы уже сломались. Это великолепное достижение.

Цель нашей команды – чемпионский титул, первое и второе место в чемпионате. И никто не говорит о том, что первое место гарантировано Ферстаппену.

Что касается нового контракта с Пересом – посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае, обычно такие обсуждения начинаются прямо перед или сразу после летнего перерыва в чемпионате», – рассказал Марко.

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10 комментариев

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Alesha_451
Хе-хе-хе ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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Lordk
Ответ AVKU
Марко явно развлекается. Первое место Максу не гарантировано, но с контрактом Переса мы подождем. Тем более Риккардо готов заменить уже по ходу сезона, не просто же так его взяли. Но если будет хорошо себя вести и помогать тому, кому первое место не гарантировано, могут и продлить )
Если все будет так, как в первой гонке, то РБ может замахнуться на первые три строчки в чемпионате ) (просто чередовать трех пилотов между двумя болидами)
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Великий Алонсо
Ответ MinkoffS
сначала Дэн сбежал, потом Гасли сломался, Албон тоже не тащил. Так что, не надо принижать способности Чеко. Если бы на его месте был кто-то другой, далеко не факт, что Макс сдал бы чемпионом в 2021-м.
Хаха! Дэн убежал за жирным чеком в Рено. Гасли и Албон гонялись бы в РБ вечно, если бы их самих не попёрли из-за слишком скромных результатов. Ни один, ещё раз, ни один не откажется выступать за РБ с Ферстаппеном зная, что возможно ему проиграют
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Фридрих Свинько
Гельмут Марко: Перес не является вторым номером «Ред Булл»

Так же Гельмут Марко: с точки зрения настроек болида нам пришлось пойти на компромисс - Ферстаппен очень хотел выиграть поул
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AVKU
Ответ mr.D.K
Спасибо Гельмут, отличное стендап выступление)
Марко явно развлекается. Первое место Максу не гарантировано, но с контрактом Переса мы подождем. Тем более Риккардо готов заменить уже по ходу сезона, не просто же так его взяли. Но если будет хорошо себя вести и помогать тому, кому первое место не гарантировано, могут и продлить )
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Volodya_A
Главное что Серхио гарантировано второе.
А для Макса - как пойдет...
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MinkoffS
Ответ Великий Алонсо
"Большинство гонщиков на его месте бы уже сломались". Да уж!!! Тяжела жизнь гонять в РБ, быть постоянно на подиуме как минимум, получать миллионы евро! Ну точно другие сломались бы, не выдержали бы проигрышей Ферстаппену
сначала Дэн сбежал, потом Гасли сломался, Албон тоже не тащил.
Так что, не надо принижать способности Чеко.
Если бы на его месте был кто-то другой, далеко не факт, что Макс сдал бы чемпионом в 2021-м.
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mr.D.K
У Серхио задергался глаз.)
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Великий Алонсо
"Большинство гонщиков на его месте бы уже сломались". Да уж!!! Тяжела жизнь гонять в РБ, быть постоянно на подиуме как минимум, получать миллионы евро! Ну точно другие сломались бы, не выдержали бы проигрышей Ферстаппену
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mr.D.K
Спасибо Гельмут, отличное стендап выступление)
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