Гельмут Марко о Пересе: «Цель нашей команды – первое и второе место в чемпионате. И первое место Ферстаппену не гарантировано»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высоко оценил выступления Серхио Переса за австрийскую команду.
Пересу удалось превзойти достижения Пьера Гасли и Алекса Албона – предыдущих напарников «Ферстаппена», и сейчас о начал уже третий свой сезон в «Ред Булл».
Марко также добавил, что Перес не является вторым номером «Ред Булл» и в теории может получить шанс стать чемпионом.
«Серхио удалось выжить в течение двух полноценных сезонов в качестве напарника Ферстаппена. Большинство гонщиков на его месте бы уже сломались. Это великолепное достижение.
Цель нашей команды – чемпионский титул, первое и второе место в чемпионате. И никто не говорит о том, что первое место гарантировано Ферстаппену.
Что касается нового контракта с Пересом – посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае, обычно такие обсуждения начинаются прямо перед или сразу после летнего перерыва в чемпионате», – рассказал Марко.
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А для Макса - как пойдет...
Так что, не надо принижать способности Чеко.
Если бы на его месте был кто-то другой, далеко не факт, что Макс сдал бы чемпионом в 2021-м.