Гельмут Марко о Пересе: «Цель нашей команды – первое и второе место в чемпионате. И первое место Ферстаппену не гарантировано»

Советник «Ред Булл» высоко оценил выступления за австрийскую команду.

Пересу удалось превзойти достижения Пьера Гасли и Алекса Албона – предыдущих напарников «Ферстаппена», и сейчас о начал уже третий свой сезон в « ».

Марко также добавил, что Перес не является вторым номером «Ред Булл» и в теории может получить шанс стать чемпионом.

«Серхио удалось выжить в течение двух полноценных сезонов в качестве напарника . Большинство гонщиков на его месте бы уже сломались. Это великолепное достижение.

Цель нашей команды – чемпионский титул, первое и второе место в чемпионате. И никто не говорит о том, что первое место гарантировано Ферстаппену.

Что касается нового контракта с Пересом – посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае, обычно такие обсуждения начинаются прямо перед или сразу после летнего перерыва в чемпионате», – рассказал Марко.

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