«Вы думаете, я буду из-за этого печалиться? В какой-то момент они сбились с пути». Гельмут Марко – о трудностях «Мерседеса»

Советник « » заявил, что не будет расстраиваться в случае провала «Мерседеса» в нынешнем сезоне.

После Гран-при Бахрейна в «Мерседесе» признали, что не готовы бороться с «Ред Булл» и задумались над сменой концепции болида.

Марко же рассказал, что не видит в этом проблемы:

«Вы думаете, я буду из-за этого печалиться? Да, у «Мерседеса» явно больше одной проблемы, это точно. Они не добились никакого прогресса относительно прошлого сезона. Если посмотреть на разницу, есть ощущение, что «Мерседес» даже сделал шаг назад.

Судя по всему, в какой-то момент в «Мерседесе» сбились с пути. И мне интересно, что они теперь будут делать, поскольку в условиях ограничения бюджетов постоянно обновлять машину очень непросто. Как в таких условиях собрать совершенно новый болид? Разве что они найдут золотую жилу и придумают решение – тогда да, конечно. Но с учетом всех последних событий я бы такого не ждал».

Марко также отметил, что не стал бы сравнивать нынешнее доминирование «Ред Булл» с эпохой, в которую «Мерседес» восемь раз выиграл чемпионат:

«Разница есть. Тогда двигатель, который нам поставляли из «Рено», был на 50 л.с. слабее, чем у «Мерседеса». Теперь же в «Мерседесе» сами не справились с задачей».

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