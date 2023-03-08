Руководитель «Астон Мартин» о «трех «Ред Булл» на подиуме в Бахрейне»: «Мы стараемся не участвовать в словесных перепалках»

Руководитель « » Майк отказался участвовать в словесной войне с « ».

На пресс-конференции после Гран-при Бахрейна Серхио Перес в шутку заявил, что на подиуме в этот день оказалось три болида «Ред Булл» – намекая на сильное сходство машин «Астон Мартин» и «Ред Булл».

При этом нынешним техническим директором «Астон Мартин» является Дэн Фэллоус, который ранее возглавлял отдел разработки аэродинамики в «Ред Булл».

«Мы всегда стараемся не участвовать в словесных перепалках. Так что я бы не хотел это комментировать.

Как бы то ни было, отставание («Астон Мартин» от «Ред Булл») по-прежнему велико. Мы не знаем, как сильно они атаковали на самом деле, а в какой степени берегли машину. Думаю, гонка сложилась для них весьма комфортно. Им требовалось просто проехать дистанцию заезда с обязательной сменой резины.

У нас пока есть один хороший результат. Мы улучшили свою машину. И сейчас сражаемся с командами, которые привыкли бороться за самые высокие места. Эти команды привыкли к высокой интенсивности обновлений болида. Так что нам стоит относиться к соперникам с уважением и вести себя скромнее. А там посмотрим, как будет развиваться ситуация», – рассказал Крак.

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