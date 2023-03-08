Карун Чандок о положении «Макларена»: «Норрис вскоре начнет задумываться о том, чтобы перейти в «Ред Булл» или «Феррари»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» считает, что в случае провального сезона «Макларена» может всерьез задуматься об уходе из команды.

«Скажу так: кто вскоре начнет задумываться о том, чтобы перейти в « » или « » – так это юный Ландо Норрис.

До сезона мы все говорили о том, как здорово поработал Зак Браун, сумев подписать Ландо для « » на столь продолжительный срок в четыре года. И посмотрите, где команда находится сейчас.

В связи с этим мне любопытно, догадались ли они (менеджмент Норриса) включить в контракт какие-то опцией досрочного расторжения. Например, сможет ли Ландо уйти в том случае, если «Макларен» два года подряд не попадет в топ-4 Кубка конструкторов? Полагаю, тот факт, что Норрису сейчас приходится бороться, чтобы просто попасть в третий сегмент квалификации, немного его расстраивает», – рассказал Чандок.

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?