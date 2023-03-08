Карун Чандок о положении «Макларена»: «Норрис вскоре начнет задумываться о том, чтобы перейти в «Ред Булл» или «Феррари»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Карун Чандок Формула-1 Ландо Норрис Авто

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок считает, что в случае провального сезона «Макларена» Ландо Норрис может всерьез задуматься об уходе из команды.

«Скажу так: кто вскоре начнет задумываться о том, чтобы перейти в «Ред Булл» или «Феррари» – так это юный Ландо Норрис.

До сезона мы все говорили о том, как здорово поработал Зак Браун, сумев подписать Ландо для «Макларена» на столь продолжительный срок в четыре года. И посмотрите, где команда находится сейчас.

В связи с этим мне любопытно, догадались ли они (менеджмент Норриса) включить в контракт какие-то опцией досрочного расторжения. Например, сможет ли Ландо уйти в том случае, если «Макларен» два года подряд не попадет в топ-4 Кубка конструкторов? Полагаю, тот факт, что Норрису сейчас приходится бороться, чтобы просто попасть в третий сегмент квалификации, немного его расстраивает», – рассказал Чандок.

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8 комментариев

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bogdan fedyuk
Ответ Batt Monner
Норрис-дебютант был наравне с Сайнсом. Значит после набора опыта он быстрее Сайнца. Сам Леклер как бы Феттеля разгромил не сразу, а на 3 сезон в Ф1. Так что Норрис по скорости как раз будет в районе Рассела, Леклера, Хэма, но медленнее Макса
леклер раскатал фетеля в первый же сезон в феррари, это учитывая, что феттеля позиционировали как однозначного первого номера в тот год
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Алехин
Ответ Фанат спорта01
зачем топ командам Ландо? в формуле 2 был на голову слабее Рассела. в маках у него была равная скорость с Сайнсом уровень которого мы видели в прошлом году и продолжаем видеть в этом на фоне Леклера когда к 30кругу Сайнс отваливается от Шарля на 15секунд.
Ландо опытный и стабильный гонщик, умеет адаптироваться к машине, на нормальном Маке навязывал борьбу ТОПам, в 25 смена регламента, как и кто будет ехать не вполне ясно. Хем старый и ему будет нужна замена, есть варианты лучше на данный момент?
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EAl
Наверняка он не "начнет задумываться", а уже думает об этом. С такой то говномашиной и такой позорноклоунской командой странно было бы не думать об уходе. Этот сезон считай опять слит как и прошлый. Думаю норис понимает что и в 24-25 годах ни о каких победах можно и не мечтать, несмотря на трубу и симулятор (с такими то дебилами в конструкторском штабе). Вопрос лишь в том есть ли у нориса лазейка чтобы досрочно перейти в редбул и согласны ли там предоставить ему равные возможности с ферстапеном, так как соглашаться на роль собачки (как перес), он явно не будет.
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Batt Monner
Ответ Фанат спорта01
зачем топ командам Ландо? в формуле 2 был на голову слабее Рассела. в маках у него была равная скорость с Сайнсом уровень которого мы видели в прошлом году и продолжаем видеть в этом на фоне Леклера когда к 30кругу Сайнс отваливается от Шарля на 15секунд.
Норрис-дебютант был наравне с Сайнсом. Значит после набора опыта он быстрее Сайнца. Сам Леклер как бы Феттеля разгромил не сразу, а на 3 сезон в Ф1.
Так что Норрис по скорости как раз будет в районе Рассела, Леклера, Хэма, но медленнее Макса
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Фанат спорта01
Ответ Алехин
А зачем ему в Феррари, ради денег и легендарной команды? Денег у него и в Маках хватает, а Феррари больше похожа на шапито, пусть и легендарное. Быки ему явно не нужны, там Макс будет долго номером 1. Астон только поехал и неизвестно, что будет в последствии. Мерс наиболее вероятный вариант, может пойти по пути Хемильтона из Маков в Мерсы.
зачем топ командам Ландо?
в формуле 2 был на голову слабее Рассела.
в маках у него была равная скорость с Сайнсом уровень которого мы видели в прошлом году и продолжаем видеть в этом на фоне Леклера когда к 30кругу Сайнс отваливается от Шарля на 15секунд.
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Алехин
А зачем ему в Феррари, ради денег и легендарной команды? Денег у него и в Маках хватает, а Феррари больше похожа на шапито, пусть и легендарное. Быки ему явно не нужны, там Макс будет долго номером 1. Астон только поехал и неизвестно, что будет в последствии. Мерс наиболее вероятный вариант, может пойти по пути Хемильтона из Маков в Мерсы.
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Антон Казанский
Чуть что, все сразу кричат про "Ред Булл" или "Феррари", забывая при этом, что Хэмилтону в этом году будет 38, а Алонсе 42. И "Астон Мартин" вроде как даже собирается поехать, и денег там навалом.
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Лужин
А его там ждут?
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