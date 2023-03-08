Карун Чандок о положении «Макларена»: «Норрис вскоре начнет задумываться о том, чтобы перейти в «Ред Булл» или «Феррари»
Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок считает, что в случае провального сезона «Макларена» Ландо Норрис может всерьез задуматься об уходе из команды.
«Скажу так: кто вскоре начнет задумываться о том, чтобы перейти в «Ред Булл» или «Феррари» – так это юный Ландо Норрис.
До сезона мы все говорили о том, как здорово поработал Зак Браун, сумев подписать Ландо для «Макларена» на столь продолжительный срок в четыре года. И посмотрите, где команда находится сейчас.
В связи с этим мне любопытно, догадались ли они (менеджмент Норриса) включить в контракт какие-то опцией досрочного расторжения. Например, сможет ли Ландо уйти в том случае, если «Макларен» два года подряд не попадет в топ-4 Кубка конструкторов? Полагаю, тот факт, что Норрису сейчас приходится бороться, чтобы просто попасть в третий сегмент квалификации, немного его расстраивает», – рассказал Чандок.
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Так что Норрис по скорости как раз будет в районе Рассела, Леклера, Хэма, но медленнее Макса
в формуле 2 был на голову слабее Рассела.
в маках у него была равная скорость с Сайнсом уровень которого мы видели в прошлом году и продолжаем видеть в этом на фоне Леклера когда к 30кругу Сайнс отваливается от Шарля на 15секунд.