Гельмут Марко: «Я бы не возражал, если бы этот сезон получился скучным – но он таким не будет»

Советник « » уверен, что убедительная победа команды на Гран-при Бахрейна не делает ее безоговорочным фаворитом в сезоне-2023.

Марко считает, что конкуренты обязательно догонять «Ред Булл» и навяжут команде борьбу.

«Нам предстоит много и упорно трудиться, если мы хотим удержать такое преимущество. В любом случае, мы просто постараемся выиграть как можно больше гонок, и выиграть чемпионат.

Я бы не возражал, если бы этот сезон получился скучным. Но он таким не будет. Позади всего один Гран-при – к тому же, довольно особенный в силу специфических характеристик асфальта. Все гонки будут разными. Например, в Саудовской Аравии трасса намного быстрее. Да и другие команды будут активно развивать свои машины, они не собираются спать.

Думаю, в данный момент лучший двигатель в «Ф-1» – у «Феррари». Но какой в этом толк, если он не отличается надежностью? Но да, он дает соперникам очень высокую максимальную скорость, с этим нужно что-то делать. Посмотрим, что будет, когда мы окажемся на трассе другого типа – вроде «Монцы». Сложно делать выводы по итогам всего одного Гран-при. У нас много соперников. Я также считаю, что «Мерседес» сможет прибавить по ходу сезона», – рассказал Марко.

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