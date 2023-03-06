Фернандо Алонсо: «Лишь одна команда готова на все ради победы, похоже, хотя возможности есть у всех. Горжусь быть частью «Астон Мартин»

объяснил, в чем «Астон Мартин» лучше любой другой команды «Формулы-1».

Двукратный чемпион мира завершил первую гонку за «Астон Мартин» на подиуме. Алонсо полагает, что любой коллектив мог бы добиться столь внушительного прогресса, если бы обладал целеустремленностью специалистов из Сильверстоуна.

«На мой взгляд, нужны видение и амбиции [владельца «Астон Мартин»] Лоренса Стролла, наших лидеров и менеджеров, ведь возможности есть у всех. Но, похоже, лишь одна команда готова на все ради победы. И я горжусь, что являюсь частью этой организации», – высказался испанец.

Алонсо также сообщил, что у «Астон Мартин» есть план дальнейших улучшений:

«Нужно прибавить в паре аспектов, о которых я не буду рассказывать.

Но важнее то, что «Астон Мартин» – новая машина, новый проект. Это лишь начало. Версия болида не окончательная, это стартовый вариант концепции, который мы дорабатывали зимой.

Некоторые топ-команды сохранили философию прошлого года. У « » и «Феррари» более-менее та же форма, они занимаются тонкой настройкой. Нам гораздо труднее – пришлось менять 95 процентов машины. Полагаю, мы можем узнать о болиде что-то новое, выжать из него больше. Я полностью доверяю команде, она знает, что делает. Надеюсь, мы быстро прибавим».

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