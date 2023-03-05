Макс Ферстаппен: «Сложно сказать, смогут ли Алонсо и «Астон Мартин» побороться за чемпионат уже в этом году, но победы в гонках определенно возможны»

Пилот « » поделился мнением о шансах и « » побороться за победу в чемпионате уже в этом сезоне.

«Надеюсь, в том числе потому, что Фернандо в течение нескольких лет подряд просто не имел возможности бороться за самые высокие места. Так что да, я рад видеть Фернандо сидящим здесь (на пресс-конференции призеров Гран-при) уже после первой гонки.

Я уже упоминал это раньше, мне кажется, что у «Астон Мартин» есть правильный настрой, дух, драйв, они хотят побеждать, они наняли много отличных специалистов. Так что полагаю, что дела у них будут идти все лучше.

Сложно сказать, смогут ли они побороться за чемпионат уже в этом году, но победы в гонках для них определенно возможны. Я и сам бывал в таких ситуациях, финишировал в 20-40 секундах позади лидера, но в итоге все равно выигрывал 2-3 гонки за сезон. Просто, потому что какая-то трасса может идеально подойти вашей машине, все сложится в твою пользу, и ты выиграешь. У них очень хороший болид, и конечно многое будет зависеть от того, как команды будут развивать свои машины», – рассказал Ферстаппен.

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