Макс Ферстаппен: «Сложно сказать, смогут ли Алонсо и «Астон Мартин» побороться за чемпионат уже в этом году, но победы в гонках определенно возможны»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о шансах Фернандо Алонсо и «Астон Мартин» побороться за победу в чемпионате уже в этом сезоне.

«Надеюсь, в том числе потому, что Фернандо в течение нескольких лет подряд просто не имел возможности бороться за самые высокие места. Так что да, я рад видеть Фернандо сидящим здесь (на пресс-конференции призеров Гран-при) уже после первой гонки.

Я уже упоминал это раньше, мне кажется, что у «Астон Мартин» есть правильный настрой, дух, драйв, они хотят побеждать, они наняли много отличных специалистов. Так что полагаю, что дела у них будут идти все лучше.

Сложно сказать, смогут ли они побороться за чемпионат уже в этом году, но победы в гонках для них определенно возможны. Я и сам бывал в таких ситуациях, финишировал в 20-40 секундах позади лидера, но в итоге все равно выигрывал 2-3 гонки за сезон. Просто, потому что какая-то трасса может идеально подойти вашей машине, все сложится в твою пользу, и ты выиграешь. У них очень хороший болид, и конечно многое будет зависеть от того, как команды будут развивать свои машины», – рассказал Ферстаппен.

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5 комментариев

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Kenny De Schepper
Астон может и будет бороться, но явно не в лице фырнанды. Стролл уничтожит старика.
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Сергей Богатырев
Ответ Алексей
Макс испугался? Впервые? Это забавно, т.к. боится он только дедов, что Кими, что Нандо. Остальные для него пыль. Но это понятно, они Шуми застали и были не хуже.
Что вы несëте?))) и Макс, и Нандо понимают, что Алонсо хотя бы одну гонку в сезоне выиграть, будет великим счастьем. Чего тут бояться?
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Алексей
Макс испугался? Впервые? Это забавно, т.к. боится он только дедов, что Кими, что Нандо. Остальные для него пыль. Но это понятно, они Шуми застали и были не хуже.
0
-5
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Илья Такой
Так точно Макс! Потенциал у машины определено есть и учитывая за рулём Фернандо он реализует его полностью, думаю можно ждать побед!
+3
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+3
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Дмитрий Фурсов
Есть простор для модернизации. И много времени в трубе на продувку
+1
0
+1
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