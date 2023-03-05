Фредерик Вассер о сходе Леклера: «Мы ранее не сталкивались с такой проблемой – ни за 6-7 тысяч км тестов, ни на стендовых испытаниях зимой»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Бахрейна.

По словам Вассера, команда пока не готова ответить на вопрос о точной причине поломки болида Леклера.

«Честно говоря, мы пока не знаем, что именно случилось с болидом Леклера. У нас была проблема утром, мы заменили детали. Мы не знаем источник неполадок, скоро команда проведет расследование. Сейчас рано судить, я не могу ответить вам на этот вопрос.

Мы никогда ранее не сталкивались с такой проблемой, она возникла впервые. Мы вообще не сталкивались с такими проблемами за все те 6000-7000 км, которые наши двигатели преодолели на тестах на машинах трех разных команд. У нас не возникало таких неполадок за все время стендовых испытаний зимой. Опять же, нам нужно провести тщательное расследование, прежде чем я смогу дать вам ответ.

В целом я бы сказал, что общая картина получилась не такой, какую мы ожидали до гонки. Если говорить об износе шин, я думал, что Шарль мог бы финишировать на третьем месте. В целом же по износу резины мы были примерно на одном уровне с «Мерседесом» и не так далеки от Алонсо. Но мы стремимся к совсем другим результатам», – рассказал Вассер.

Фирменный старт сезона «Феррари»: от болида Леклера полетели детали на первых же зачетных метрах, в гонке отказал мотор

5 комментариев

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Кирилл Конопельченко
Да ладно, нам болельщикам не привыкать. Терпения всем болельщикам фур.
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Анатолий Зубков
Чё-то Черномырдин вспомнился. Отродясь такого не видали и вот опять.
+4
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Сергей Семенов
Дедушка энцо в гробу крутится. Зелёная энергетика для всей Италии
+6
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Сергей Семенов
Ответ mishakmv96
Болельщики Феррари с таким каждый год сталкиваются
Больше ожидания на кловнов с тактического корпуса:)
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mishakmv96
Болельщики Феррари с таким каждый год сталкиваются
+4
0
+4
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