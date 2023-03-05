Серхио Перес: «Сегодня старт гонки лишил меня возможности побороться за победу»

Теги Гран-при Бахрейна Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Бахрейна, на котором сумел финишировать на втором месте.

«Отличный старт. Если вспомнить прошлый сезон и то, как мы тогда стартовали, сейчас все прошло просто здорово. Мы много трудились этой зимой и приятно видеть, как все получили удовольствие от первой гонки, и что мы построили действительно быструю машину.

Сегодня старт гонки лишил меня возможности побороться за победу, но финиш на втором месте сегодня был максимально возможным для меня результатом. Но мне кажется, что с каждой сессией я подбираюсь к Максу», – рассказал Перес.

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15 комментариев

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Kemal Gul
Ответ Gonschik.ua
Место в РБ лишило его возможности бороться за первое место
Вряд ли бы он смог бороться за первое место, сидя перед телевизором на диване. А именно там он мог оказаться, если бы не РБ. Либо в очередном середняка. Попасть в РБ на роль вторикеллы - лучший сценарий для него, тем более что пилот средний. Так хоть подиумы пофармит, может пару побед зацепит ещё, если у Макса будут проблемы
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Gonschik.ua
Место в РБ лишило его возможности бороться за первое место
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Егор Ромаданов
Ответ Twixoed
На первом отрезке Феррари за 10 кругов отстали от РБ на 7 секунд каждый - Леклер от Макса и Сайнс от Чеко. И Чеко потерял кучу времени, даже не подойдя на дистанцию атаки к Шарлю. А уж потом на Софте против Харда конечно обогнал, но тут заслуга не его, а стратегов РБ, то есть сам Чеко ничего не показал вообще. К Максу он ни на одном этапе не приближался
все равно мы упираемся просто в плохой старт. что пришлось исправлять. под конец гонки как раз он неплохо приблизился к Максу, но там не показательно уже
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Kemal Gul
Ответ Роман
Интересно что произойдёт если он будет отжимать первое место у Макса? Начал интересоваться формулой недавно и не знаком с похожими ситуациями в прошлом, когда второй гонщик лишает титула основного
Да были такие ситуации, и не раз. Обычно приводит к очень напряжённой атмосфере в команде, скандалам, столкновениям на трассе. И как правило такое противостояние длится не долго, команда встаёт на сторону одного из пилотов, и другой покидает команду. Так было в ситуации Проста и Сенны. Но вам уже правильно ответили - здесь такого не будет. Макс на голову выше как пилот
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Kemal Gul
Ответ Faraon
Перес действительно думает, что ему дадут выиграть гонку при живом тапке?
Что значит "дадут"? Будто он сам способен бороться с Ферзём. Абсолютно разного уровня пилоты
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Twixoed
Ответ Егор Ромаданов
собственно, а чем ужасную? Проспал старт, на тяжелой машине обгонять совсем непросто. Дальше быки его передержали с питом, но мягкие шины это исправили. Догнал и перегнал на трассе. Оторвался и не дал шансов.
На первом отрезке Феррари за 10 кругов отстали от РБ на 7 секунд каждый - Леклер от Макса и Сайнс от Чеко. И Чеко потерял кучу времени, даже не подойдя на дистанцию атаки к Шарлю. А уж потом на Софте против Харда конечно обогнал, но тут заслуга не его, а стратегов РБ, то есть сам Чеко ничего не показал вообще. К Максу он ни на одном этапе не приближался
+1
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+1
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Егор Ромаданов
Ответ Twixoed
Конечно, это же кто-то другой стартовал. Потом полгонки проехал за Шарлем имея такую машину, которая +1 секунду с круга всем везёт. Чеко провёл отвратительную гонку и очень странно, что не признаёт это. Где он там к Максу побирается, не ясно
собственно, а чем ужасную? Проспал старт, на тяжелой машине обгонять совсем непросто. Дальше быки его передержали с питом, но мягкие шины это исправили. Догнал и перегнал на трассе. Оторвался и не дал шансов.
+1
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うちはイタチ
Ответ Роман
Интересно что произойдёт если он будет отжимать первое место у Макса? Начал интересоваться формулой недавно и не знаком с похожими ситуациями в прошлом, когда второй гонщик лишает титула основного
этого не будет. Чеко хороший гонщик, способный иногда побеждать, но до уровня Макса ему всё же далеко.
+2
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+2
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Alex Sin
Видать перегрелся в кокпите, бредить начал о победе.
+9
0
+9
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Luca di Montezemolo
Ахаха, стендапер блин.
+1
0
+1
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Faraon
Перес действительно думает, что ему дадут выиграть гонку при живом тапке?
+12
0
+12
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Роман
Интересно что произойдёт если он будет отжимать первое место у Макса? Начал интересоваться формулой недавно и не знаком с похожими ситуациями в прошлом, когда второй гонщик лишает титула основного
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Мадина Уйгурова
Заснул что ли на старте?
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LetTong
Ну не дано Чеко быть чемпионом, что поделаешь.
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Twixoed
Конечно, это же кто-то другой стартовал. Потом полгонки проехал за Шарлем имея такую машину, которая +1 секунду с круга всем везёт. Чеко провёл отвратительную гонку и очень странно, что не признаёт это. Где он там к Максу побирается, не ясно
+1
-1
0
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