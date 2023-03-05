Серхио Перес: «Сегодня старт гонки лишил меня возможности побороться за победу»

Пилот « » подвел итоги , на котором сумел финишировать на втором месте.

«Отличный старт. Если вспомнить прошлый сезон и то, как мы тогда стартовали, сейчас все прошло просто здорово. Мы много трудились этой зимой и приятно видеть, как все получили удовольствие от первой гонки, и что мы построили действительно быструю машину.

Сегодня старт гонки лишил меня возможности побороться за победу, но финиш на втором месте сегодня был максимально возможным для меня результатом. Но мне кажется, что с каждой сессией я подбираюсь к Максу», – рассказал Перес.

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