Фернандо Алонсо о подиуме: «Это поразительный момент для команды»

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги , на котором сумел финишировать третьим.

«Это поразительный момент для команды. Было здорово. Приехать сюда и финишировать на подиуме в первой же гонке сезона – то, что « » удалось сделать за зиму и построить вторую по скорости машину, это просто поразительно.

Это просто невероятно! Сегодня мы не лучшим образом стартовали и нам пришлось в гонке обгонять соперников на трассе. Это было действительно захватывающе, адреналин зашкаливал», – рассказал Алонсо.

Ферстаппен выиграл первую гонку «Ф-1», Алонсо – на подиуме!