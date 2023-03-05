Фернандо Алонсо о подиуме: «Это поразительный момент для команды»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Бахрейна, на котором сумел финишировать третьим.

«Это поразительный момент для команды. Было здорово. Приехать сюда и финишировать на подиуме в первой же гонке сезона – то, что «Астон Мартин» удалось сделать за зиму и построить вторую по скорости машину, это просто поразительно.

Это просто невероятно! Сегодня мы не лучшим образом стартовали и нам пришлось в гонке обгонять соперников на трассе. Это было действительно захватывающе, адреналин зашкаливал», – рассказал Алонсо.

Ферстаппен выиграл первую гонку «Ф-1», Алонсо – на подиуме!

31 комментарий

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Стас Тельных
Ответ Grigpar
На удивление о сегодня показал гоночный темп почти как у Алонсо. Проседал только в момент деградации шин.
Ну и заметно было что сложно ему из за руки сильно выворачивать руль, перехватываться приходилось, отчего и вылеты в том самом месте, где Алонсо на Сайнса пошёл в атаку на выходе.
Так что да, очень хочется без травмы посмотреть что он покажет
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ dmitriy7631
Как Ало обогнал Хэма.. Это в историю. Нырнул на таком сложном участке. Шикарная гонка для него, просто король!
На канале Ф1, по-моему, Райкконен делал круг по этой трассе, и сказал, что этот поворот один из сложнейших в календаре
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Алексей
Нандо просто красафчег!!! Так уделать 7и картонного. А главное красиво, на стиле. Надеюсь в этом году он часто будет на подиумах
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Grigpar
Великолепный Алонсо и гонка. Андреналиновые обгоны. Поздравляю всех фанатов Алонсо, нам будет на что посмотреть в сезоне. Это будет интересней, чем тошнилово в МакЛарене и Альпин.
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Grigpar
Ответ WINWOLF
Кстати, я бы Стролла не списывал совсем, на хорошей машине он способен приезжать высоко - в 2020-м на розовом Мерсе брал подиумы и поул даже, а щас он не в лучшей форме, так что долечит руку - посмотрим. Хотя конечно он не уровень Алонсо.
На удивление о сегодня показал гоночный темп почти как у Алонсо. Проседал только в момент деградации шин.
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dmitriy7631
Как Ало обогнал Хэма.. Это в историю. Нырнул на таком сложном участке. Шикарная гонка для него, просто король!
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Самая быстрая булочка в мире
Обгон Хэма величайший. Один из лучших в истории
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lucasche
Ответ LetTong
Ребята давайте сегодня в честь праздника не минусовать Великого Алонсо
Только плюсуем
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Lestyv
Где тут горячий поклонник Алонсо? Он дождался своего часа, а мы над ним иронизировали. Дед - молодец. И не только в машине дело, как сражался на трассе!
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London.is.blue
Не думаю, что Астон сильнее Феррари.
Скорее Ало сильнее Сайнца.

Но наконец увидим, как Нандо молодёжь укатывает уже в топ6.
Это старая школа от маэстро👑
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ LetTong
Ребята давайте сегодня в честь праздника не минусовать Великого Алонсо
поддерживаю. пусть девочка насладится, она столько лет этого ждала.
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varankin.andrew
Ответ Мадина Уйгурова
Мне кажется Феттель пожалеет об уходе.
О чем ему жалеть? О подиумах по великим праздникам?)))
+4
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Sarumian
"Дед" снова в деле ! =)

Ещё бы Кими вместо Стролла и полный улёт - 4 команды, 8 гонщиков в равной борьбе.
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WINWOLF
Ответ sir_shir
Просто сказка какая-то! Молодец! Эх, ещё бы вместо Стролла в болид Себ сидел бы - вот была бы команда!
Кстати, я бы Стролла не списывал совсем, на хорошей машине он способен приезжать высоко - в 2020-м на розовом Мерсе брал подиумы и поул даже, а щас он не в лучшей форме, так что долечит руку - посмотрим. Хотя конечно он не уровень Алонсо.
+6
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Александр Деев
Стоп, стоп. У вас 5-й по скорости боллид и сегодня ты всех превозмогал
с превозмогателем не путай.
+7
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+7
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Александр Деев
Стоп, стоп. У вас 5-й по скорости боллид и сегодня ты всех превозмогал
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-7
-7
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bagi
Ответ Великий Алонсо
Великий. Спасибо за счастье!!
потекла? :)
+3
-3
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LetTong
Ответ Мадина Уйгурова
Мне кажется Феттель пожалеет об уходе.
Он уже выиграл по жизни: прекрасная жена и дети, надо будет просто наслаждаться жизнью
+3
0
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Владимир Чистяков
Я ждал этого 9 лет! Более менее нормальной машины
+12
0
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Мадина Уйгурова
Мне кажется Феттель пожалеет об уходе.
+4
0
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LetTong
Ребята давайте сегодня в честь праздника не минусовать Великого Алонсо
+36
-1
+35
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melmi
Дед не считая чуть смазанного старта повел идеальную гонку . Как обычно отличный тайминг, экономия шин и как бонус для подиума 2 скальпа Хэма и Сайнса. Vamos Alonso!
+22
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+22
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sir_shir
Просто сказка какая-то!
Молодец!
Эх, ещё бы вместо Стролла в болид Себ сидел бы - вот была бы команда!
+11
-1
+10
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pan_admiral
Молодец! Норм сегодня с сэром подвигался.
+2
0
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Илья Такой
Алонсо БОООООООГ!!!!!
+2
0
+2
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