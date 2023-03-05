Фернандо Алонсо о подиуме: «Это поразительный момент для команды»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Бахрейна, на котором сумел финишировать третьим.
«Это поразительный момент для команды. Было здорово. Приехать сюда и финишировать на подиуме в первой же гонке сезона – то, что «Астон Мартин» удалось сделать за зиму и построить вторую по скорости машину, это просто поразительно.
Это просто невероятно! Сегодня мы не лучшим образом стартовали и нам пришлось в гонке обгонять соперников на трассе. Это было действительно захватывающе, адреналин зашкаливал», – рассказал Алонсо.
Так что да, очень хочется без травмы посмотреть что он покажет
Скорее Ало сильнее Сайнца.
Но наконец увидим, как Нандо молодёжь укатывает уже в топ6.
Это старая школа от маэстро👑
Ещё бы Кими вместо Стролла и полный улёт - 4 команды, 8 гонщиков в равной борьбе.
Молодец!
Эх, ещё бы вместо Стролла в болид Себ сидел бы - вот была бы команда!