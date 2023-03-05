Льюис Хэмилтон: «Просто надеюсь, что сегодня мы сможем хоть с кем-то побороться»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Бахрейна.
«Я рад быть здесь. Я благодарен за еще один сезон и еще одну возможность поработать с этой командой. Я просто надеюсь, что сегодня мы сможем хоть с кем-то побороться.
Думаю, мы можем бороться с «Феррари» и с Фернандо Алонсо, «Ред Булл» же слишком далеко. Надеюсь, что позади «Ред Булл» мы увидим интересное сражение с участием трех команд», – рассказал Хэмилтон.
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