Льюис Хэмилтон: «Просто надеюсь, что сегодня мы сможем хоть с кем-то побороться»

Пилот « » поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Бахрейна.

«Я рад быть здесь. Я благодарен за еще один сезон и еще одну возможность поработать с этой командой. Я просто надеюсь, что сегодня мы сможем хоть с кем-то побороться.

Думаю, мы можем бороться с « » и с , « » же слишком далеко. Надеюсь, что позади «Ред Булл» мы увидим интересное сражение с участием трех команд», – рассказал Хэмилтон.

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