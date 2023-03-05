Фернандо Алонсо: «Я оказался за рулем совершенно нового болида и сражаюсь с «Феррари» и «Мерседесом» – все это кажется немного сюрреалистичным»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что высокая скорость команды на старте сезона стала приятным сюрпризом.
«Я даже не знаю, что сказать, потому что восемь месяцев назад это был проект, на который я просто решил сделать ставку. Теперь же я оказался за рулем совершенно нового болида – потенциал которого, как мне кажется, нам еще только предстоит раскрыть, – я нахожусь в топ-5 и сражаюсь с «Ферарри» и «Мерседесом». Все это кажется немного сюрреалистичным. Но мы, разумеется, согласны на такой итог.
Безусловно, нам еще нужно дождаться и посмотреть, что будет на этапах в Саудовской Аравии и Австралии, на трассах разных типов – и мне крайне любопытно, сможем ли мы поддерживать такую форму на разных треках.
С другой стороны, прямо сейчас мы используем совсем базовую версию болида, которую только-только подготовили, и это совершенно новый концепт. И с точки зрения дальнейшего развития у машины есть большой потенциал. Так что я настроен оптимистично», – рассказал Алонсо.
Что за зверя построили для Алонсо? Почему «Астон Мартин» вдруг поехал быстрее «Мерседесов»?
похоже что в него вселился дух какого-то неудачника Ф1)