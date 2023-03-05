Фернандо Алонсо: «Я оказался за рулем совершенно нового болида и сражаюсь с «Феррари» и «Мерседесом» – все это кажется немного сюрреалистичным»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Фернандо Алонсо Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что высокая скорость команды на старте сезона стала приятным сюрпризом.

«Я даже не знаю, что сказать, потому что восемь месяцев назад это был проект, на который я просто решил сделать ставку. Теперь же я оказался за рулем совершенно нового болида – потенциал которого, как мне кажется, нам еще только предстоит раскрыть, – я нахожусь в топ-5 и сражаюсь с «Ферарри» и «Мерседесом». Все это кажется немного сюрреалистичным. Но мы, разумеется, согласны на такой итог.

Безусловно, нам еще нужно дождаться и посмотреть, что будет на этапах в Саудовской Аравии и Австралии, на трассах разных типов – и мне крайне любопытно, сможем ли мы поддерживать такую форму на разных треках.

С другой стороны, прямо сейчас мы используем совсем базовую версию болида, которую только-только подготовили, и это совершенно новый концепт. И с точки зрения дальнейшего развития у машины есть большой потенциал. Так что я настроен оптимистично», – рассказал Алонсо.

Что за зверя построили для Алонсо? Почему «Астон Мартин» вдруг поехал быстрее «Мерседесов»?

5 комментариев

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Ан Кот
это настоящий Алонсо?!
похоже что в него вселился дух какого-то неудачника Ф1)
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Александр Елисеенко
Давай дядя Фёдор, мочи! Мы с тобой! Надо вспомнить старты на Феррари со 2-3 рядов)
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Vladooss S
Алонсо: "Это кажется немного сюрреалистичным, что я еще не выйграл гонку в 2023"
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Alex Legend
Ответ Великий Алонсо
Капец. Ферни уже настолько отвык от борьбы за высокие места, что уже рассуждает как какой-нибудь Хюлькнеберг, который всю жизнь в середине пелетона
Выходит ты зря работал на репутацию Алонсо как ЧСВ-шника все эти годы
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Великий Алонсо
Капец. Ферни уже настолько отвык от борьбы за высокие места, что уже рассуждает как какой-нибудь Хюлькнеберг, который всю жизнь в середине пелетона
+2
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