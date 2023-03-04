Фредерик Вассер: «Феррари» нужно справиться с проблемой износа резины, и тогда результат придет»

Руководитель « » подвел итоги квалификации к , а также рассказал о целях на завтрашнюю гонку.

- Как вами и было принято решение сохранить один комплект «софта» на гонку?

– Мы заранее обсудили вариант с тем, чтобы оставить для Леклера один комплект «софта» про запас. Мы все знаем, что очки начисляют по воскресеньям, так что для нас было важно подготовиться к гонке.

Как мы уже видели раньше, возможность сэкономить свежий комплект шин для гонки в Бахрейне может быть очень важно. Например, на Гран-при Монако мы бы не стали так действовать, тут все зависит от трассы. Думаю, в целом команда отлично поработала.

- Насколько трудно было просить Леклера отказаться от борьбы за поул?

– Пилоты всегда стремятся соревноваться. Всегда нелегко говорить им, что нужно пожертвовать борьбой за поул ради шанса в гонке. Но мы заранее обсуждали такой вариант и вместе с Шарлем во всем согласились, и в результате поступили именно так.

- Чего вы ждете от завтрашней гонки?

– Я не знаю, чего ожидать. Да, у меня есть определенные ожидания, но очень трудно предугадать, что случится на самом деле. Мы знаем, что в прошлом на этой трассе страдали от износа шин в гонке – по этой причине мы решили действовать осторожнее и завтра будем стартовать на свежем комплекте. Сезон не закончится завтра вечером, так что нам нужно сохранять правильный настрой и постараться как можно лучше проявить себя по ходу сезона.

- Для чего в большей степени был сделан этот выбор в пользу свежего «софта»: чтобы атаковать «Ред Булл» или обороняться от атак «Мерседеса» и «Астон Мартин»?

– Этот выбор…мы должны быть сосредоточены на своих задачах. Мы знаем, что у нас есть проблема с износом резины, и нам не нужно смотреть на действия других, мы должны понять положение команды, занимаясь своими делами. Нам не нужно бороться с каким-то конкретным соперником. Нужно справиться с проблемой износа резины, и тогда результат придет сам собой.

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