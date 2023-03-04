Макс Ферстаппен: «В гонке ближе всех к нам будет «Астон Мартин»

Пилот « » рассказал о своем выступлении в квалификации Гран-при Бахрейна, в которой взял поул.

По словам Макса, RB19 пока не полностью соответствует его желаниям. Команда займется болидом после первой гонки сезона.

«Все прошло лучше, чем ожидалось после всех тех проблем, что у меня были в этим выходные – когда мы никак не могли достигнуть баланса. В квалификации все вышло довольно хорошо, но есть некоторые моменты, над которыми надо поработать перед следующим гоночным уик-эндом.

На обоих болидах есть детали, которые не очень хорошо взаимодействуют друг с другом – хотя вообще должны. Вот этим и займемся.

Не думаю, что все само внезапно сработало [в квалификации] – мы ведь прикладываем все силы [для развития болида]. Тот же баланс был слегка лучше, чем в прошлых сессиях – но это все равно не то, чего я хочу.

В условиях гонки мы в целом выглядим лучше, чем в квалификации. Ближе всех к нам будет «Астон Мартин», но, к счастью, они стартуют немного подальше. Мы просто должны сфокусироваться на себе и выложиться на полную», – считает Ферстаппен.

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й