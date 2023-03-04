Макс Ферстаппен: «В гонке ближе всех к нам будет «Астон Мартин»

Теги Гран-при Бахрейна Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своем выступлении в квалификации Гран-при Бахрейна, в которой взял поул.

По словам Макса, RB19 пока не полностью соответствует его желаниям. Команда займется болидом после первой гонки сезона.

«Все прошло лучше, чем ожидалось после всех тех проблем, что у меня были в этим выходные – когда мы никак не могли достигнуть баланса. В квалификации все вышло довольно хорошо, но есть некоторые моменты, над которыми надо поработать перед следующим гоночным уик-эндом.

На обоих болидах есть детали, которые не очень хорошо взаимодействуют друг с другом – хотя вообще должны. Вот этим и займемся.

Не думаю, что все само внезапно сработало [в квалификации] – мы ведь прикладываем все силы [для развития болида]. Тот же баланс был слегка лучше, чем в прошлых сессиях – но это все равно не то, чего я хочу.

В условиях гонки мы в целом выглядим лучше, чем в квалификации. Ближе всех к нам будет «Астон Мартин», но, к счастью, они стартуют немного подальше. Мы просто должны сфокусироваться на себе и выложиться на полную», – считает Ферстаппен.

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й 

 

7 комментариев

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Бехруз Каримов
Ответ Рнпрл Аари
У Феррари шины жрала по крайней мере на тестах, Мерседес не тянет по темпу с АМ, да и по длинным сериям Макс и Алонсо были почти на равных так что вполне могут за второе место побороться с Чеко
великий очень расстроился за квала
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Антон Якимцев
Ответ Рнпрл Аари
У Феррари шины жрала по крайней мере на тестах, Мерседес не тянет по темпу с АМ, да и по длинным сериям Макс и Алонсо были почти на равных так что вполне могут за второе место побороться с Чеко
не разговаривай с ним 😆
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Volodya_A
Ответ Volodya_A
Глядя на такую самоуверенность хочется написать "что, тоже сойдёт"? 🤣
Но могу сказать что мне нравится эта самоуверенность.
На каждом уровне пусть это будет.
Там десяточку, там пара, вот и будет шанс у других
+1
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Рнпрл Аари
Ответ Великий Алонсо
А может Хаас сразу или может Альфа Таури вас догонят? Ферстаппен превращается в Хамильтона. Феррари быстрее чем АМ и Мерседес по темпу наверняка тоже будут быстрее
У Феррари шины жрала по крайней мере на тестах, Мерседес не тянет по темпу с АМ, да и по длинным сериям Макс и Алонсо были почти на равных так что вполне могут за второе место побороться с Чеко
+12
-1
+11
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Великий Алонсо
А может Хаас сразу или может Альфа Таури вас догонят? Ферстаппен превращается в Хамильтона. Феррари быстрее чем АМ и Мерседес по темпу наверняка тоже будут быстрее
+3
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Рнпрл Аари
Потому что-"это же Феррари".
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Volodya_A
Глядя на такую самоуверенность хочется написать "что, тоже сойдёт"? 🤣
0
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-3
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