Гельмут Марко: «С точки зрения настроек болида нам пришлось пойти на компромисс – Ферстаппен очень хотел выиграть поул»

Советник « » подвел итоги квалификации к , отметив, что команда осталась довольна достигнутым результатом.

«Сегодня все было больше похоже на то, что происходило на тестах, и нам пришлось выложиться на максимуме. Тем не менее, мы считаем, что в гонке разница в скорости будет более существенной, поскольку у нас все очень хорошо с износом покрышек. Также в нашем распоряжении довольно много типов шин, что добавляет вариативности стратегии.

С точки зрения настроек болида нам пришлось пойти на компромисс. Ферстаппен очень хотел выиграть поул. В то время как инженеры хотели настроить машину в первую очередь на гонку. В итоге мы пошли на компромисс и достигли своей цели», – рассказал Марко.

Ферстаппен выиграл первую квалификацию сезона «Ф-1»