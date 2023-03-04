Гельмут Марко: «С точки зрения настроек болида нам пришлось пойти на компромисс – Ферстаппен очень хотел выиграть поул»

Теги Гран-при Бахрейна Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги квалификации к Гран-при Бахрейна, отметив, что команда осталась довольна достигнутым результатом.

«Сегодня все было больше похоже на то, что происходило на тестах, и нам пришлось выложиться на максимуме. Тем не менее, мы считаем, что в гонке разница в скорости будет более существенной, поскольку у нас все очень хорошо с износом покрышек. Также в нашем распоряжении довольно много типов шин, что добавляет вариативности стратегии.

С точки зрения настроек болида нам пришлось пойти на компромисс. Ферстаппен очень хотел выиграть поул. В то время как инженеры хотели настроить машину в первую очередь на гонку. В итоге мы пошли на компромисс и достигли своей цели», – рассказал Марко.

Ферстаппен выиграл первую квалификацию сезона «Ф-1»

1 комментарий

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Alesha_451
Макс в интервью сказал, что всё ещё не чувствует машину так хорошо, как на тестах. Есть ещё в закромах даже без апгрейдов. Страшно, вырубай
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