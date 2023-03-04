Джордж Расселл: «Думаю, в гонке будет классная схватка за третье место»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Фернандо Алонсо Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от болида после квалификации Гран-при Бахрейна.

Расселл показал шестое время, а его напарник Льюис Хэмилтон – седьмое. Впереди оказались пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен (1-й) и Серхио Перес (2-й), гонщики «Феррари» Шарль Леклер (3-й) и Карлос Сайнс (4-й) и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (5-й).

«Пятница была для нас шоком, потому что мы даже не знали, почему теряли так много в мощности, и не могли набрать темп.

Мы внесли несколько изменений – и они превзошли наши ожидания. Это хорошо. Но после зимних тестов здесь мы примерно и рассчитывали оказаться.

Зимой нашей целью было убедиться, что у нас будет машина, на которую можно положиться, и что не возникнет никаких серьезных проблем. Мы потратили примерно три четверти прошлого года на решение проблем… И теперь я чувствую, что у нас есть болид, который можно спокойно пилотировать.

В целом машина кажется хорошей. Сейчас мы можем сосредоточиться на увеличении прижимной силы и повышении мощности – на том, чем так долго занималась команда. Есть позитивные моменты, но нам еще многое нужно улучшить.

Никаких существенных изменений [в гонке] не будет. Думаю, мы будем бороться за топ-3. «Феррари» последние четыре года была очень сильной в квалификациях – гонки давались им чуть сложнее. Так что в целом я доволен, что не так сильно отстал от них.

Фернандо [Алонсо], возможно, даже больше «темная лошадка», чем «Феррари». На тестах у него был очень даже хороший гоночный темп. Поэтому, думаю, будет классная схватка за третье место. Жаль, что «Ред Булл» далеко впереди нас», – сказал Расселл.  

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

6 комментариев

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Secret365
Ответ Vano32rus
Здесь все пишут на русском, бро) ничего не понял из твоего коммента
Там что то про бахмут и ракеты
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Alesha_451
Ответ Max Crosbi
У мерседеса найбільше заднє антикрило в пелотоні, невже їм так прижиму не вистачає, все-таки понтони багато що вирішують
Но даже так по максималке ничего так едут, только Феррари уступают. Может апгрейды что--нибудь в Баку зарешают
https://www.reddit.com/r/formula1/comments/11i7pch/highest_recorded_speeds_from_2023_bahrain_gp/
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Орбит Орбит
ничего не знаю, Льюис обещал отставать больше чем на секунду, так что пусть отстаёт.
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Vano32rus
Ответ Max Crosbi
У мерседеса найбільше заднє антикрило в пелотоні, невже їм так прижиму не вистачає, все-таки понтони багато що вирішують
Здесь все пишут на русском, бро) ничего не понял из твоего коммента
+3
-1
+2
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Гектор Печорин
Весь сезон будет схватка за третье место
+3
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+3
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Max Crosbi
У мерседеса найбільше заднє антикрило в пелотоні, невже їм так прижиму не вистачає, все-таки понтони багато що вирішують
+2
-5
-3
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