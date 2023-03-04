Нико Росберг: «Надеялся, что Алонсо будет ближе к лидерам, а «Мерседес», конечно, продвинется дальше»

Эксперт Sky Sports и чемпион «Ф-1» 2016 года высказался о результатах квалификации Гран-при Бахрейна.

Поул выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а вторую строчку взял его напарник Серхио Перес. Гонщик « » стал третьим, проехав всего один круг в третьем сегменте. из «Астон Мартин» занял пятое место, опередив на пару сотых секунды обоих пилотов « » – Джорджа Расселла (6-й) и Льюиса Хэмилтона (7-й).

«Это феномально, но мы не увидели вторую попытку Леклера. Он уступал всего три десятые, так что был довольно близко. Завтра – новый день. Гоночный темп будет отличаться, но преимущество у «Ред Булл».

Лично я больше всего огорчился из-за Алонсо. Я надеялся, что он сможет еще приблизиться к лидерам. Конечно, это все равно восхитительный результат для него и «Астон Мартин». Но я все равно надеялся, что он будет ближе, а «Мерседес», конечно, продвинется дальше», – сказал Росберг.

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й