Нико Росберг: «Надеялся, что Алонсо будет ближе к лидерам, а «Мерседес», конечно, продвинется дальше»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Нико Росберг Мерседес Астон Мартин Шарль Леклер Авто

Эксперт Sky Sports и чемпион «Ф-1» 2016 года Нико Росберг высказался о результатах квалификации Гран-при Бахрейна.

Поул выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а вторую строчку взял его напарник Серхио Перес. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер стал третьим, проехав всего один круг в третьем сегменте. Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» занял пятое место, опередив на пару сотых секунды обоих пилотов «Мерседеса» – Джорджа Расселла (6-й) и Льюиса Хэмилтона (7-й).  

«Это феномально, но мы не увидели вторую попытку Леклера. Он уступал всего три десятые, так что был довольно близко. Завтра – новый день. Гоночный темп будет отличаться, но преимущество у «Ред Булл».

Лично я больше всего огорчился из-за Алонсо. Я надеялся, что он сможет еще приблизиться к лидерам. Конечно, это все равно восхитительный результат для него и «Астон Мартин». Но я все равно надеялся, что он будет ближе, а «Мерседес», конечно, продвинется дальше», – сказал Росберг.  

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

4 комментария

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dw4xbhdgb8
Это перевод странный, или Росберг желает зла команде, в которой он стал чемпионом?
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Wrister-Killer
Гоночный темп у Астона на уровне, завтра будут сражаться за подиум
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Кирилл Конопельченко
Надеюсь у Астона не будет проблем по ходу сезона с новинками, если прекратят работу то вторая половина сезона будет плохой. Из этого точно можно сделать отличный пирог. Ждём в гонке сюрпризы и Ала на подиуме.
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9f99s5s6fr
Странный перевод) как будто Росберг хотел, чтобы Мерседес был дальше от лидеров
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