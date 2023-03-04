Нико Росберг: «Болид «Астон Мартин» едет как по рельсам»
Нико Росберг в восторге от новой машины «Астон Мартин».
Фернандо Алонсо выиграл две практики из трех перед Гран-при Бахрейна. Форма двукратного чемпиона «Формулы-1» позволяет компенсировать пропуск Лансом Строллом предсезонных тестов, предположил Росберг.
«У Ланса Стролла плохая подготовка к сезону, он пропустил тесты, а в этот уик-энд испытывает технические проблемы и боль.
В то же время есть Алонсо, который подготовился фантастическим образом и является одним из величайших пилотов всех времен. Похоже, он прекрасно справляется. Машина выглядит просто превосходно – едет как по рельсам», – отметил чемпион мира 2016 года и эксперт Sky Sports.
Нико высказался и о возможных причинах успеха:
«Команда всегда использовала те средства, которые были в ее распоряжении, и весьма часто прекрасно выполняла свою работу. «Астон Мартин» пригласил несколько ключевых специалистов – к примеру, переманил у «Ред Булл» второго человека по аэродинамике Дэна Фэллоуса, а он знает все о концепции «Ред Булл» в рамках данного свода правил.
Возможно, он принес много информации, и команда смогла очень и очень быстро ее применить. Похоже, так и есть, ведь болид работает великолепно».
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