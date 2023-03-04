Нико Росберг: «Болид «Астон Мартин» едет как по рельсам»

в восторге от новой машины «Астон Мартин».

выиграл две практики из трех перед . Форма двукратного чемпиона «Формулы-1» позволяет компенсировать пропуск Лансом Строллом предсезонных тестов, предположил Росберг.

«У Ланса Стролла плохая подготовка к сезону, он пропустил тесты, а в этот уик-энд испытывает технические проблемы и боль.

В то же время есть Алонсо, который подготовился фантастическим образом и является одним из величайших пилотов всех времен. Похоже, он прекрасно справляется. Машина выглядит просто превосходно – едет как по рельсам», – отметил чемпион мира 2016 года и эксперт Sky Sports.

Нико высказался и о возможных причинах успеха:

«Команда всегда использовала те средства, которые были в ее распоряжении, и весьма часто прекрасно выполняла свою работу. « » пригласил несколько ключевых специалистов – к примеру, переманил у «Ред Булл» второго человека по аэродинамике Дэна Фэллоуса, а он знает все о концепции « » в рамках данного свода правил.

Возможно, он принес много информации, и команда смогла очень и очень быстро ее применить. Похоже, так и есть, ведь болид работает великолепно».

«Формула-1» возвращается! Ферстаппен мчит к третьему титулу, 41-летний Алонсо в новой команде, «Феррари» разбирает бардак

Во 2-й практике темп Ферстаппена на длинной дистанции был в лучшем случае на 0,2 секунды быстрее Алонсо (The Race)