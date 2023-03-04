Нико Росберг: «Болид «Астон Мартин» едет как по рельсам»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Ред Булл Нико Росберг тесты Формула-1 Формула-1 Астон Мартин Дэн Фэллоус Ланс Стролл Авто

Нико Росберг в восторге от новой машины «Астон Мартин».

Фернандо Алонсо выиграл две практики из трех перед Гран-при Бахрейна. Форма двукратного чемпиона «Формулы-1» позволяет компенсировать пропуск Лансом Строллом предсезонных тестов, предположил Росберг.

«У Ланса Стролла плохая подготовка к сезону, он пропустил тесты, а в этот уик-энд испытывает технические проблемы и боль.

В то же время есть Алонсо, который подготовился фантастическим образом и является одним из величайших пилотов всех времен. Похоже, он прекрасно справляется. Машина выглядит просто превосходно – едет как по рельсам», – отметил чемпион мира 2016 года и эксперт Sky Sports.

Нико высказался и о возможных причинах успеха:

«Команда всегда использовала те средства, которые были в ее распоряжении, и весьма часто прекрасно выполняла свою работу. «Астон Мартин» пригласил несколько ключевых специалистов – к примеру, переманил у «Ред Булл» второго человека по аэродинамике Дэна Фэллоуса, а он знает все о концепции «Ред Булл» в рамках данного свода правил.

Возможно, он принес много информации, и команда смогла очень и очень быстро ее применить. Похоже, так и есть, ведь болид работает великолепно».

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Во 2-й практике темп Ферстаппена на длинной дистанции был в лучшем случае на 0,2 секунды быстрее Алонсо (The Race)

6 комментариев

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Volodya_A
Что именно в болиде АМ будет признано нелегальным?
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Rodbert
Если они скопировали концепцию РБ, то это многое объясняет и даст им преимущество в начале сезона. А вот смогут ли они прогрессировать по ходу сезона, большой вопрос.
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Max Crosbi
2019 рік....Ніко Росберг: Болід Феррарі їде як по рельсам....прям флешбеки
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Великий Алонсо
Алонсо все известные люди связанные с Ф1 считают одним из величайших несмотря на "всего" 2 титула, не все измеряется количеством чашек, у Себа их в 2 раза больше, но такого признания у него никогда не было
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Aleus Marcus
Паровоз получается. Аналог самовозов и космовозов)
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TravenS
Величайшим может быть только один, великими — несколько. Это так, минутка душноты для авторов...
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