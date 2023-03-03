Во 2-й практике темп Ферстаппена на длинной дистанции был в лучшем случае на 0,2 секунды быстрее Алонсо (The Race)

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Во второй практике темп «Ред Булл» и «Астон Мартин» на длинной дистанции был практически идентичным.

По подсчетам эксперта The Race Марка Хьюза, средний темп Макса ФерстаппенаРед Булл») на длинной серии кругов составил 1.37,2. Результат Фернандо Алонсо («Астон Мартин») был всего на 0,2 секунды хуже.

Средний темп девяти пилотов на длинной дистанции (на шинах «софт»)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.37,2

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1.37,4

3. Серхио Перес («Ред Булл») – 1.37,6

4. Шарль Леклер («Феррари») – 1.37,9

5. Пьер Гасли («Альпин») – 1.38,1

6. Ландо Норрис («Макларен») – 1.38,1

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.38,2

8. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.38,4

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.38,6

В свою очередь журналист The Athletic Люк Смит провел подробное сравнение серий Ферстаппена и Алонсо.

Серия Ферстаппена длилась 12 кругов (на 8-м круге Макс сбросил темп) и среднее время прохождения круга в атакующем режиме составило 1.37,22.

В то же время серия Алонсо длилась 10 кругов (без сброса темпа) и среднее время прохождения круга составило 1.37,24.

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17 комментариев

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Ser Gradov
Мне кажется, что эта шутка зашла слишком далеко...
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kotopandych
И это Фернандо еще на педаль газа не нажимал.
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Adams
Ответ Великий Алонсо
Просто не верю, вчерашний почти аутсайдер Астон Мартин, чуть ли не быстрейший болид на трассе. Это сон?
Астон весь прошлый сезон хорошо развивался, аутсайдерами они были только до первого пакета обновлений. Под конец сезона там уже был темп близкий к Альпин и Макам, а на отдельных этапах даже быстрее
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Великий Алонсо
Просто не верю, вчерашний почти аутсайдер Астон Мартин, чуть ли не быстрейший болид на трассе. Это сон?
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Merzus21
Ответ doctor.morge
Если Алонсо посадит и Ферстаппена на велосипед и спустит с Рейхенбахского водопада, то вполне может быть.
там человек 10 надо в водопад)
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bogdan fedyuk
Ответ Mr.Alien
Альпин и Макларен медленнее Феррари всего на 0,2. Не очень показательная статистика в общем
вряд ли фуры сильно шифруются, если вообще это делают - сайнс бы тогда не отставал настолько сильно. а вот рб точно ещё не показали все
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Женёк Кропухинский
Ответ soulsick
Маниакальное отношение Фернандо к Ф1 не может не подкупать! Одна из лучших интриг последних лет, если не десятилетия! Даешь борьбу в первых рядах и за победы!:))
Эх, а если бы лет на 10 вернуть, какой бы был Эль-матадор!
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doctor.morge
Ответ Merzus21
думаешь, к монце или раньше чашка?
Если Алонсо посадит и Ферстаппена на велосипед и спустит с Рейхенбахского водопада, то вполне может быть.
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Женя Дерунов
Ответ Великий Алонсо
Я думаю Фернандо уже выжимает из Астона 120%.
педали крутит или веслами гребёт?
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Орбит Орбит
эх.. подождем уже.
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Великий Алонсо
Ответ Ма Из
по подсчётам Великого в гонке будет по 0,3 секунды с круга привозить. Изи победа для Ала
Я думаю Фернандо уже выжимает из Астона 120%.
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soulsick
Маниакальное отношение Фернандо к Ф1 не может не подкупать! Одна из лучших интриг последних лет, если не десятилетия! Даешь борьбу в первых рядах и за победы!:))
+9
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Ма Из
Ответ Merzus21
думаешь, к монце или раньше чашка?
по конспектам до летнего перерыва должен брать)) так что Спа
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Merzus21
Ответ Ма Из
по подсчётам Великого в гонке будет по 0,3 секунды с круга привозить. Изи победа для Ала
думаешь, к монце или раньше чашка?
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Ма Из
по подсчётам Великого в гонке будет по 0,3 секунды с круга привозить. Изи победа для Ала
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Бехруз Каримов
😀 радует
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Mr.Alien
Альпин и Макларен медленнее Феррари всего на 0,2. Не очень показательная статистика в общем
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