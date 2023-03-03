Во 2-й практике темп Ферстаппена на длинной дистанции был в лучшем случае на 0,2 секунды быстрее Алонсо (The Race)

Во второй практике темп «Ред Булл» и «Астон Мартин» на длинной дистанции был практически идентичным.

По подсчетам эксперта The Race Марка Хьюза, средний темп (« ») на длинной серии кругов составил 1.37,2. Результат («Астон Мартин») был всего на 0,2 секунды хуже.

Средний темп девяти пилотов на длинной дистанции (на шинах «софт»)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.37,2

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1.37,4

3. («Ред Булл») – 1.37,6

4. («Феррари») – 1.37,9

5. Пьер Гасли («Альпин») – 1.38,1

6. Ландо Норрис («Макларен») – 1.38,1

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.38,2

8. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.38,4

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.38,6

В свою очередь журналист The Athletic Люк Смит провел подробное сравнение серий Ферстаппена и Алонсо.

Серия Ферстаппена длилась 12 кругов (на 8-м круге Макс сбросил темп) и среднее время прохождения круга в атакующем режиме составило 1.37,22.

В то же время серия Алонсо длилась 10 кругов (без сброса темпа) и среднее время прохождения круга составило 1.37,24.

«Формула-1» возвращается! Ферстаппен мчит к третьему титулу, 41-летний Алонсо в новой команде, «Феррари» разбирает бардак