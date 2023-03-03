Формула-2. Бахрейн. Пуршер выиграл квалификацию с отрывом в 0,751 секунды от Мартена, Версхор – 3-й

Теги результаты Карлин АРТ Формула-2 ДАМС Ван Амерсфорт Рихард Версхор Энцо Фиттипальди Джек Дуэн Артур Леклер Виртуози Тео Пуршер Виктор Мартен Авто

Пилот «АРТ» Тео Пуршер показал лучшее время в первой квалификации сезона-2023 «Формулы-2» в Бахрейне.

Пуршер опередил своего напарника Виктора Мартена на впечатляющие 0,751 секунды. На третьем месте сессию завершил Рихард Версхор из «Ван Амерсфорт», дебютант «Ф-2» Артур ЛеклерДАМС») стал восьмым.

Квалификация неудачно сложилась для пилотов «Карлина» Энцо Фиттипальди и Зейна Мэлоуни, а также Джека Дуэна из «Виртуози»: Фиттипальди занял 13-е место, Дуэн – 17-е, Мэлоуни – 18-е.

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Гран-при Бахрейна-2023. Расписание трансляций

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7 комментариев

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LetTong
Мартинс впечатляет, если как новичок сходу возьмёт титул, прямиком дорога в Ф1
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Incendier Deafening
Ответ Artem15
Весь прошлый сезон страдал от слабых квалификаций и тут такое начало сезона!
У него не было максималки весь год почему-то. За Пуршером слежу, как он даже с крылом дрс не мог никого обогнать на прямой из-за этого, это такая боль была. Если бы не это, то мог с Друговичем пободаться.
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Mr.Alien
Если Пуршер не возьмёт титул в этом году, то с ф1 можно прощаться. Да и если возьмёт, то сложно будет место найти
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fonar
Тео просто пролетел
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Alesha_451
О, Леклер младший в Ф2. Интересно. А Пуршеру победы в чемпе и перевода в Ф1
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Artem15
Весь прошлый сезон страдал от слабых квалификаций и тут такое начало сезона!
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ему вообще здесь не с кем гонять, давно в ф1 пора
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