Формула-2. Бахрейн. Пуршер выиграл квалификацию с отрывом в 0,751 секунды от Мартена, Версхор – 3-й
Пилот «АРТ» Тео Пуршер показал лучшее время в первой квалификации сезона-2023 «Формулы-2» в Бахрейне.
Пуршер опередил своего напарника Виктора Мартена на впечатляющие 0,751 секунды. На третьем месте сессию завершил Рихард Версхор из «Ван Амерсфорт», дебютант «Ф-2» Артур Леклер («ДАМС») стал восьмым.
Квалификация неудачно сложилась для пилотов «Карлина» Энцо Фиттипальди и Зейна Мэлоуни, а также Джека Дуэна из «Виртуози»: Фиттипальди занял 13-е место, Дуэн – 17-е, Мэлоуни – 18-е.
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Гран-при Бахрейна-2023. Расписание трансляций
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