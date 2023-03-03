Формула-2. Бахрейн. Пуршер выиграл квалификацию с отрывом в 0,751 секунды от Мартена, Версхор – 3-й

Пилот «АРТ» показал лучшее время в первой квалификации сезона-2023 «Формулы-2» в Бахрейне.

Пуршер опередил своего напарника Виктора Мартена на впечатляющие 0,751 секунды. На третьем месте сессию завершил из « », дебютант «Ф-2» (« ») стал восьмым.

Квалификация неудачно сложилась для пилотов «Карлина» Энцо Фиттипальди и Зейна Мэлоуни, а также Джека Дуэна из «Виртуози»: Фиттипальди занял 13-е место, Дуэн – 17-е, Мэлоуни – 18-е.

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Гран-при Бахрейна-2023. Расписание трансляций

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